Meias do Vasco: posição frustra torcida após expectativas com craques

A quinta reportagem sobre o elenco do Vasco, o Lance! vai analisar os meias. Num ano em que o Cruz-Maltino viveu expectativas que não foram superadas com Dimitri Payet e Philippe Coutinho e sofreu com a ausência de Paulinho, fizeram com que a posição foi a que mais frustrou a torcida vascaína.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Mesmo com lesões durante a temporada, Dimitri Payet foi o meia que mais atuou pelo Vasco em 2024, com 41 partidas. No meio do ano, o Vasco contou com as contratações de Phillipe Coutinho e Maxime Dominguez, onde o primeiro esteve em campo 18 vezes, enquanto o segundo em oito.

O setor tinha muita expectativa da torcida vascaína, principalmente com Payet, no início do ano, e com Coutinho, quando chegou. Porém, ambos sofreram com problemas físicos e não superaram o que a torcida esperava deles, com contribuições em partidas decisivas, principalmente do francês, que não marcou gols em confrontos importantes no ano, fora as lesões que Dimitri sofreu, que freou o ótimo início de temporada que teve.

continua após a publicidade

Já com Coutinho, os vascaínos nutrem mais paciência com o jogador, principalmente pelos lapsos que o cria da base apresentou mesmo sem ritmo de jogo. Os gols contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, e contra o Flamengo, animaram a torcida, que espera um desempenho melhor de Phillipe em 2025, com pré-temporada e melhor preparo físico.

Philippe Coutinho, jogador do Vasco, comemora gol contra o Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Outro jogador que chegou no meio do ano foi Maxime Dominguez. O suíço teve pouco tempo de jogo e até mesmo foi utilizado fora de posição, na ponta esquerda, quando o Vasco era treinado por Rafael Paiva. Após a troca de técnico, o jogador teve mais minutagem no meio de campo e terminou o ano melhor do que quando veio ao Cruz-maltino.

continua após a publicidade

Apesar do Vasco sofrer com poucas lesões em 2024, o setor dos meias foi o mais afetado. Além de Coutinho e Payet, Paulinho e Guilherme Estrella sofreram contusões no joelho que tiraram ambos da temporada.

Com Paulinho, ele rompeu o ligamento cruzado anterior, na partida contra o Bangu, no Campeonato Carioca. O meia retornou aos gramados nos últimos jogos do ano e chegou a marcar um gol contra o Cuiabá, na última rodada, mas foi anulado por impedimento.

Paulinho durante treinamento do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

No caso de Estrella, o jovem da base do Vasco despontou após grande partida contra o São Paulo, na vitória por 4 a 1, onde marcou um gol. Porém, o meia se lesionou no início do primeiro tempo no clássico diante do Botafogo. A partir daí, foi realizado os exames para identificar a lesão do jogador, onde foi diagnosticado com uma alteração anatômica congênita, ou seja, nasce com ele, conhecida como variante discóide, necessitando de uma cirurgia de estabilização do menisco. O jogador continua se recuperando.

Mais reportagens sobre o elenco do Vasco em 2024

➡️ Goleiros: Léo Jardim é soberano e não dá espaço para concorrência

➡️ Laterais: regularidade das peças é principal marca no setor mais frágil do elenco

➡️ Zagueiros do Vasco: calcanhar de Aquiles do time mostra que planejamento do ano foi falho

➡️ Volantes do Vasco: Hugo Moura e Mateus Carvalho são pilares da posição