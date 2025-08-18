Sorato vê semelhança entre gol de Piton e o do título de 1989, mas aponta diferença

O torcedor do Vasco teve um momento de déjà-vu no último domingo (17), no Morumbi. Na impressionante vitória de 6 a 0 sobre o Santos, o primeiro gol foi marcado de cabeça por Lucas Piton, após um cruzamento certeiro do português Nuno Moreira. Essa jogada imediatamente trouxe à memória o gol icônico de Sorato, em 1989, que, no mesmo estádio e na mesma baliza, garantiu ao Gigante da Colina o título brasileiro contra o São Paulo.

continua após a publicidade

➡️Algoz de Neymar, Coutinho também foi carrasco de Messi; entenda

Naquela decisão, ainda no antigo Morumbi, o técnico Nelsinho Rosa preparou o Vasco para aproveitar os contra-ataques. Aos cinco minutos do segundo tempo, Luiz Carlos Winck fez um cruzamento pela direita e Sorato, então um jovem atacante de apenas 20 anos, se antecipou à defesa para marcar de cabeça o gol da vitória por 1 a 0. Esse resultado deu ao clube seu segundo título nacional, encerrando um jejum de 15 anos.

— Foi parecido. A diferença é que em 89 foi num contra-ataque e ontem o time trabalhou mais a bola, mas o cruzamento e a chegada na área foram muito semelhantes - comparou Sorato.

continua após a publicidade

➡️Web manda recado a Carlo Ancelotti após Santos x Vasco: ‘Está pronto’

O ex-atacante também comentou sobre o desempenho do Vasco diante do Santos. Para ele, a atuação já vinha sendo construída em jogos anteriores, mas desta vez a equipe foi mais efetiva nas finalizações e saiu vitoriosa.

— O Vasco já vinha mostrando uma melhora, sempre com um percentual de posse de bola maior que os adversários, com muita qualidade. Ontem foi praticamente perfeito ofensivamente. Pelo volume de jogo, poderia até ter sido mais — avaliou.

continua após a publicidade

Lucas Piton comemora gol do Vasco diante do Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Sorato também projetou o time na sequência da temporada, destacando o trabalho de Fernando Diniz e as novas contratações.

— O trabalho do Diniz é muito peculiar e precisa de tempo, mas já começa a mostrar entrosamento. Essa vitória traz confiança e pode significar uma recuperação na competição. O Vasco pode mirar o meio da tabela e até uma vaga na Sul-Americana — concluiu.