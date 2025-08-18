Comentarista da Globo cai no choro ao vivo ao falar do Vasco; assista

O texto escrito por Lédio Carmona, detacando o peso da vitória cruz-maltina diante do Santos, emocionou o comentarista Fellipe Bastos, ex-jogador do Vasco. Ao vivo, o comentarista foi as lágrimas e se declarou ao clube do coração.

Repórter da Globo entra ao vivo no RJ TV vestido de Vasco e diz: 'Almocei peixe'

- Eu vivi o Vasco, meus filhos são Vasco. Na prática são apenas três pontos, sim. Mas para o vascaíno não é só isso. Nós sofremos há muitos anos e a gente venceu o Santos de Neymar. A gente vem de anos sem conseguir vencer. Hoje eu acordei radiante. Falei para os meus filhos irem para escola com a camisa do Vasco, e a escola não deixa. Eu sou muito emotivo, me emocionei disse emocionado no Seleção Sportv.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximo compromisso do Vasco

A próxima partida do Vasco é contra o Juventude, na quarta-feira (20), pelo Brasileirão. Os times entram em campo às 19h, no Alfredo Jaconi.

Com a vitória diante do Santos, o Vasco chegou aos 19 pontos na classificação do Brasileirão, deixando a zona de rebaixamento, na 16ª colocação.

Santos 0 x 6 Vasco

Vasco supera Barcelona e PSG e impõe pior derrota da carreira de Neymar

O Vasco entrou para a história neste domingo (17) ao derrotar o Santos por 6 a 0, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado não apenas marcou a maior derrota do clube paulista como mandante na competição nacional, mas também se tornou o revés mais pesado da carreira do atacante Neymar, revelado pelo próprio Peixe em 2009.

Pela primeira vez, Neymar viu sua equipe ser derrotada por uma margem superior a quatro gols. O Santos, por sua vez, também viveu uma situação inédita em mais de cem anos de história: nunca havia sido superado por mais de quatro gols de diferença como mandante em um jogo do Campeonato Brasileiro.