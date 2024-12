Na terceira reportagem sobre o elenco do Vasco, o Lance! vai analisar os zagueiros. O Cruz-Maltino contou com Léo, João Victor, Maicon, Gary Medel, Robert Rojas, Manuel Capasso, Lyncon e Luiz Gustavo nesta temporada. A posição foi o calcanhar de Aquiles da equipe em grande parte do ano.

Vasco obtém suspensões de processos na Justiça; entenda

João Victor, que chegou em definitivo por 6 milhões de euros (R$ 32 milhões na época), foi o principal nome em meio a uma temporada complicada da defesa. No entanto, o zagueiro teve momentos em que não colecionou grandes atuações. Por exemplo: foi o jogador em que mais recebeu cartões vermelhos (2) no ano e colecionou algumas falhas em jogos do Vasco.

O contrato de João Victor com o Vasco ainda tem gatilhos para que o Cruz-Maltino pague mais 2 milhões de euros ao Benfica, de Portugal, caso o clube permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2025, Pedrinho já terá que pagar 1 milhão de euros (R$ 6,5 milhões na cotação atual) aos portugueses.

Ao contrário de João Victor, Léo e Maicon viveram uma temporada turbulenta ambos foram extremamente contestados pelo torcedor, em razão do desempenho em campo. A tendência, inclusive, é que a dupla não fique no Vasco em 2025.

Léo deve ser vendido pelo Vasco. Já Maicon, discute uma antecipação do final do contrato com o clube. Robert Rojas, que quase não foi aproveitado pelo Cruz-Maltino, foi dispensado antes mesmo do Campeonato Brasileiro acabar. O zagueiro paraguaio sequer provou seu valor.

Se por um lado, Rojas deixou o Vasco de maneira tranquila, Medel saiu do clube deixando uma má impressão. Em 2023, o chileno foi um dos principais pilares do time que garantiu a permanência na elite do futebol brasileiro. Em 2024, o veterano colecionou confusões polêmicas com dirigente e jogador da base. Ao final, o jogador foi para o Boca Juniors, da Argentina.

Medel teve uma saída conturbada do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vale uma menção ao argentino Manuel Capasso. O zagueiro chegou a entrar em campo pelo Campeonato Carioca e marcou um único gol. O jogador foi emprestado ao Olímpia, onde se destacou e não vai permanecer. O atleta tem o futuro incerto no Cruz-Maltino.

Por último, estão os crias da base: Lyncon e Luiz Gustavo. O primeiro deles mostrou personalidade e garantiu a vitória do Vasco sobre o Internacional, no Beira-Rio. Já o segundo, ainda não estreou entre os profissionais.

Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Lyncon e Luiz Gustavo são jovens zagueiros promissores do Vasco (Fotos: Leandro Amorim/Vasco e Instagram - @lgustavo4_)

O Vasco mostrou desde o início de 2024 que errou ao investir muito alto num jogador que não foi soberano na defesa. E sequer trouxe um companheiro para resolver o problema pelo lado esquerdo da zaga. O clube até que tentou corrigir a rota na janela de meio do ano. Porém, não teve sucesso para achar um companheiro para João Victor.

Nesta temporada, o Vasco sofreu 82 gols. Ao todo, 56 destes foram no Campeonato Brasileiro, 14 na Copa do Brasil e 12 no Campeonato Carioca.

