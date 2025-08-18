menu hamburguer
Ex-Vasco vê valor de mercado dobrar desde ida para Europa

Atacante registra desempenho expressivo e chama atenção de clubes internacionais

Clayton brilha no Rio Ave com 19 gols (Foto: Reprodução/ Instagram)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 18/08/2025
14:28
O atacante Clayton, ex-Vasco, viu seu valor de mercado aumentar após a transferência para o futebol europeu em meados de 2024. Aos 26 anos, o jogador atua atualmente pelo Rio Ave, de Portugal, e recebeu sondagens recentes de Zenit, Sporting e Porto.

Enquanto defendia o Vasco, o atacante tinha valor de mercado estimado em 2,5 milhões de euros. Hoje, segundo o Transfermarkt (site especializado em avaliação de jogadores desde 2000), seu valor chega a 5 milhões de euros, o dobro do registrado na época em que jogava no clube carioca.

Clayton deixou o Vasco apenas cinco meses após sua chegada, tendo disputado oito partidas sem marcar gols. Inicialmente emprestado, o atacante teve sua transferência definitiva concretizada neste ano, por cerca de R$ 19 milhões.

No Vasco, Clayton teve passagem discreta, com atuação limitada a oito jogos, sendo apenas duas como titular. O atacante não marcou gols e registrou apenas um passe decisivo, com média de 30,6 minutos por partida e 1,6 finalizações, das quais apenas 0,6 foram no gol. Apesar de manter aproveitamento perfeito nos dribles tentados (3/3), o desempenho geral do jogador foi abaixo do esperado.

Já no Rio Ave, Clayton se destacou como peça fundamental, atuando em 38 partidas, quase todas como titular. O atacante marcou 19 gols, deu 2 assistências e participou de um gol a cada 156 minutos, além de acumular 16 passes decisivos. Com 2,9 finalizações por jogo e 61% de aproveitamento em chances claras, o jogador também se mostrou participativo na criação e sofreu 92 faltas, incluindo dois pênaltis. 

Clayton disputou apenas oito jogos pelo Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)
Interesse internacional

Apesar de seu valor de mercado estar estimado em cerca de 5 milhões de euros, o Rio Ave espera receber quantia superior pela venda do atacante. Recentemente, com sondagens de Porto, Sporting e Zenit, surgiram informações de negociações envolvendo valores entre 14 e 17 milhões de euros (aproximadamente R$ 88,5 milhões a R$ 107,4 milhões na cotação atual).

Clayton pelo Vasco:

  1. 8 jogos (2 titular)
  2. 0 gols/assistências
  3. 30.6 minutos por jogo
  4. 1 passe decisivo
  5. 1.6 finalizações por jogo (0.6 no gol)
  6. 3/3 dribles certos
  7. 40% eficiência nos duelos
  8. 2 faltas sofridas
  9. Nota Sofascore 6.83

Clayton pelo Rio Ave:

  1. 38 jogos (37 titular)
  2. 19 gols
  3. 2 assistências
  4. 156 minutos para participar de gol
  5. 16 passes decisivos
  6. 2.9 finalizações por jogo (1.3 no gol)
  7. 61% conversão de chances claras
  8. 37/88 dribles certos
  9. 40% eficiência nos duelos
  10. 92 faltas sofridas
  11. 2 pênaltis sofridos
  12. Nota Sofascore 7.07

