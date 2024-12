Pontas do Vasco: ausências marcaram caos no final do ano

A sexta reportagem sobre o elenco do Vasco, o Lance! vai analisar os pontas. Em 2024, o Cruz-Maltino tinha dois jogadores estabelecidos na metade da temporada em cada lado do campo, mas perdeu ambos por graves lesões. Sem eles, o time perdeu desempenho e os resultados negativos apareceram, que marcou fim de ano conturbado para a equipe vascaína.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

David foi o ponta que mais atuou pelo Vasco em 2024, com 40 partidas, na frente de Adson, com 34. No meio do ano, o Vasco contou com as contratações do colombiano Emerson Rodríguez e do chileno Jean Meneses, onde o primeiro atuou 21 vezes e o segundo oito.

A posição foi vista com desconfiança por parte da torcida no início do ano, pois perdeu Gabriel Pec e Luca Orellano para times dos Estados Unidos, e contratou Adson, vindo do Nantes-FRA, por R$ 25 milhões, e David, vindo por empréstimo do Internacional.

continua após a publicidade

Ambos chegaram com desconfiança, principalmente David, que teve desempenho abaixo no Internacional e no São Paulo. Já Adson teve olhares tortos pelo valor e por ter a responsabilidade de subsistir Pec, um dos xodós da torcida em 2023.

Porém, foi justamente David que a torcida adotou primeiro. Após bom desempenho na Copa do Brasil, no Campeonato Carioca e nas primeiras rodadas no Brasileirão, o ponta conseguiu superar a desconfiança causada na chegada, mas perdeu espaço com a chegada de Álvaro Pacheco.

continua após a publicidade

David marcou na vitória por 4 a 0 sobre a Portuguesa (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Já Adson demorou um pouco mais, já que não teve muita sequência quando o time era treinado por Ramón Díaz e não teve boas atuações nas quatro partidas com Álvaro Pacheco. Junto com David, Adson desabrochou após a efetivação de Rafael Paiva.

Os pontas marcaram a melhor fase de Paiva no Vasco com os dois atuando juntos e sendo importantes na sequência de cinco vitórias em sete jogos. Os dois combinaram para cinco gols e cinco assistências, e decidiram na vitória sobre o Internacional e Atlético-GO.

Adson fez belo gol na vitória do Vasco sobre o Internacional por 2 a 1 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Porém, ambos sofreram lesões em momentos próximos. Contra o Athletico-PR, na 24ª rodada, Adson sofreu uma fratura na tíbia, causada por stress, e ficou de fora da temporada. Já na 28ª, contra o Cruzeiro, David rompeu os ligamentos do joelho e também ficou de fora pelo restante do ano.

Sem os principais pontas, Paiva recorreu a três jogadores, Emerson Rodríguez e Jean Meneses, dois que chegaram no meio do ano, e Rayan, promissor jogador da base que não é ponta de ofício. E todos não conseguiram substituir Adson e David. O que foi um problema para o treinador, que chegou a improvisar jogadores nas posições, como Puma Rodríguez, e não obteve resultado, no que resultou na demissão do treinador na 35ª rodada do Brasileirão, após derrota por 3 a 1 para o Corinthians.

Dos três, Rayan foi o jogador que mais atuou na temporada, com 33 partidas, principalmente entrando no segundo tempo. O jogador sofreu críticas da torcida após erro na partida contra o Palmeiras, na 27ª rodada do Brasileirão, e expulsão contra o Athletico-PR, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Rayan marcou no empate do Vasco contra o Criciúma por 2 a 2 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Sua melhor atuação foi contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, quando atuou como centroavante, substituindo Vegetti. O jovem foi fundamental na vitória por 3 a 2 ao dar mobilidade ao ataque e sofre pênalti que Payet converteu. Seu nome é especulado em diversos clubes europeus e deve deixar o Vasco em breve.

Após se chegar ao Vasco por empréstimo do Inter Miami, Emerson Rodríguez atuou 21 vezes e não se tornou um jogador querido pela torcida. Apesar dos gols contra o Athletico-PR e contra o Bahia, o ponta não se firmou e após a saída de Rafael Paiva, não teve espaço nos três últimos jogos do ano, quando Felipe treinou a equipe.

Emerson Rodríguez chegou ao Vasco por empréstimo do Inter Miami (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Com apenas oito jogos com a camisa do Vasco, Jean Meneses foi muito criticado pela torcida cruz-maltina. O chileno chegou por R$ 8 milhões junto ao Toluca, do México e até entrou bem nas partidas contra o Vitória e Athletico-PR, mas quando teve chances como titular, fez partidas ruins e não recebeu mais oportunidades, nem com Paiva e nem com Felipe.

Mais reportagens sobre o elenco do Vasco em 2024

➡️ Goleiros: Léo Jardim é soberano e não dá espaço para concorrência

➡️ Laterais: regularidade das peças é principal marca no setor mais frágil do elenco

➡️ Zagueiros do Vasco: calcanhar de Aquiles do time mostra que planejamento do ano foi falho

➡️ Volantes do Vasco: Hugo Moura e Mateus Carvalho são pilares da posição

➡️ Meias do Vasco: posição frustra torcida após expectativas com craques