O Vasco divulgou nesta segunda-feira (18) as informações sobre as vendas de ingressos para a partida contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), em São Januário. Sócios estatutários e Dinamite Eterno já podem fazer o check-in no site. A venda para o público geral e visitante começa na quarta-feira (20) pelo site.

Lucas Piton, Matheus Carvalho e Depay na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2025. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Preço dos ingressos

Setor Arquibancada

Dinamite Eterno: Check-in gratuito

Gigante ★★★★★ – R$ 30,00

Gigante ★★★★ – R$ 36,00

Gigante ★★★ – R$ 42,00

Gigante ★★ – R$ 48,00

Estatutário – R$ 60,00

Norte a Sul – R$ 60,00

Camisas Negras – R$ 84,00

Setor Vip

Dinamite Eterno – Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 37,50

Gigante ★★★★ – R$ 45,00

Gigante ★★★ – R$ 52,50

Gigante ★★ – R$ 60,00

Estatutário – R$ 75,00

Norte a Sul – R$ 75,00

Camisas Negras – R$ 105,00

Setor Social

Dinamite Eterno: Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 45,00

Gigante ★★★★ – R$ 54,00

Gigante ★★★ – R$ 63,00

Gigante ★★ – R$ 72,00

Estatutário – R$ 90,00

Norte a Sul – R$ 90,00

Camisas Negras – R$ 126,00

Público geral

Arquibancada – R$120,00 / Meia – R$60,00

Vip – R$150,00 / Meia – R$75,00

Social – R$180,00/Meia – R$90,00

Visitante – R$120,00/ Meia – R$60,00

Datas e Horários das Ondas de Compra

Estatutários e Dinamite Eterno: 18/08 às 14h

Gigante ★★★★★: 18/08 às 16h

Gigante ★★★★: 18/08 às 18h

Gigante ★★★: 19/08 às 10h

Norte a Sul e Gigante ★★: 19/08 às 12h

Camisas Negras/Coração Infantil: 19/08 às 14h

Público Geral/Gratuidade/Visitante: 20/08 às 10h

Como chegar ao estádio de São Januário

São Januário está localizado na Rua General Almério de Moura, no bairro de São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro. Saiba como chegar em São Januário com diferentes tipos de transporte:

Ônibus: Diversas linhas de ônibus que passam pelo bairro de São Cristóvão e arredores levam até o estádio. As linhas 473, 472, 209 e 637 são algumas opções que passam pela região.

Metrô: A estação de metrô mais próxima é a estação São Cristóvão, que fica a cerca de 20 minutos de caminhada até o estádio.

Carro: Para quem vai de carro, São Januário fica próximo à Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. Lembre-se de verificar a disponibilidade de estacionamento na área, pois costuma ficar bastante movimentado em dias de jogos.

Onde ficam os portões de São Januário

Confira a localização dos principais portões de São Januário e o acesso específico para cada tipo de público.

Portão 4

Esse portão é utilizado pela torcida do Vasco e está localizado na Avenida Roberto Dinamite. É um dos acessos mais movimentados e direcionado exclusivamente para os vascaínos.

Setor do Portão Social de São Januário

Localizado também na Avenida Roberto Dinamite, esse setor é destinado aos sócios do clube, com bilheterias e acesso a cadeiras reservadas. É uma área voltada especialmente para sócios e convidados.

Portão 19

Outro acesso para a torcida do Vasco, com entrada pelas cadeiras destinadas aos sócios do clube. O Portão 19 também está na Avenida Roberto Dinamite e é uma alternativa para os torcedores vascaínos.

Portão 7 de São Januário

Esse portão de São Januário está localizado na Rua Francisco Palheta e não serve como entrada de torcedores para o estádio, funcionando apenas como bilheteria. É destinado exclusivamente para a compra e retirada de ingressos.

Portão 9

Também situado na Rua Francisco Palheta, o Portão 9 de São Januário dá acesso à arquibancada, sendo utilizado pela torcida do Vasco. É um ponto de acesso bastante utilizado pelos torcedores que preferem a arquibancada.

Portão 11 de São Januário

Esse portão está localizado na Rua São Januário e é a entrada destinada aos torcedores visitantes. Em dias de jogos, esse é o único portão disponível para a torcida adversária, facilitando a organização e segurança.

Portão 16

Com entrada pela Rua Dom Carlos, o Portão 16 é reservado para a imprensa. Jornalistas e profissionais da mídia utilizam esse acesso para cobrir os eventos e partidas no estádio.

Com esses detalhes, você pode planejar melhor a sua chegada e entrada no estádio de São Januário, garantindo uma experiência mais tranquila para apoiar o Vasco da Gama em sua casa.