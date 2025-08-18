menu hamburguer
Morumbis se torna palco de melhores atuações do Vasco no Campeonato Brasileiro

Clube fez venceu as duas partidas realizadas no estádio pelo Brasileirão 2025

Vasco comemora gol diante do Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O Vasco da Gama goleou o Santos com um impressionante 6 a 0 na primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro, realizada no estádio Morumbis. Esta foi a segunda vez que o Vasco jogou no estádio nesta competição; na primeira, o time venceu o São Paulo por 3 a 1, que foi a melhor atuação da equipe até então, até ser superada neste domingo (17) com a goleada sobre o Santos. 

No Morumbis, o cruzmaltino balançou as redes 9 vezes e sofreu apenas um gol, que aconteceu nos minutos finais da partida contra o Tricolor Paulista. No total do campeonato, o Vasco já marcou 25 gols, o que significa que 36% deles foram feitos no Morumbi.  

Vasco no Morumbis x Vasco no Brasileirão 2025:

  1. Gols marcados por jogo: 4.5 x 1.4
  2. Gols sofridos por jogo: 0.5 x 1.3
  3. Grandes chances criadas: 4.5 x 2.4
  4. Grandes chances cedidas: 0 x 2.4
  5. Finalizações para marcar gol: 3.1 x 9.8
  6. Finalizações para sofrer gol: 18.0 x 9.9
  7. Posse de bola: 54.0% x 54.6%
  8. Gols esperados (xG): 1.90 x 1.18

*Números de média por jogo

Outro dado interessante é que o Vasco voltou a ter um saldo de gols positivo no campeonato, algo que não acontecia desde a estreia contra o Santos. A última vez que o Gigante da Colina finalizou o campeonato com um saldo positivo foi em 2012, quando terminou na quinta posição com um gol de saldo.

No Brasileirão, embora esteja na 16ª colocação, o Vasco possui o quarto melhor ataque da competição, empatado com o Bahia, que também marcou 25 gols. O Gigante da Colina também é o time que mais marcou fora de casa, com 15 gols.

O campo do Morumbis também parece favorecer Philippe Coutinho, que teve uma ótima atuação contra o São Paulo e repetiu o feito diante do Santos, marcando dois gols.

Coutinho comemora um dos gols pelo Vasco contra o Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)
Apesar das melhores exibições terem sido no Morumbis, na coletiva pós-jogo, Fernando Diniz minimizou a importância do gramado, afirmando que não pretende alterar seu estilo.  

- Onde tem grama verde e bola, é o lugar para praticarmos nosso melhor futebol - afirmou o treinador.

Na próxima rodada, o Vasco encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, na quarta-feira, às 19h (de Brasília).

