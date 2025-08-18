O Vasco da Gama goleou o Santos com um impressionante 6 a 0 na primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro, realizada no estádio Morumbis. Esta foi a segunda vez que o Vasco jogou no estádio nesta competição; na primeira, o time venceu o São Paulo por 3 a 1, que foi a melhor atuação da equipe até então, até ser superada neste domingo (17) com a goleada sobre o Santos.

Sorato vê semelhança entre gol de Piton e o do título de 1989, mas aponta diferença

No Morumbis, o cruzmaltino balançou as redes 9 vezes e sofreu apenas um gol, que aconteceu nos minutos finais da partida contra o Tricolor Paulista. No total do campeonato, o Vasco já marcou 25 gols, o que significa que 36% deles foram feitos no Morumbi.

Vasco no Morumbis x Vasco no Brasileirão 2025:

Gols marcados por jogo: 4.5 x 1.4 Gols sofridos por jogo: 0.5 x 1.3 Grandes chances criadas: 4.5 x 2.4 Grandes chances cedidas: 0 x 2.4 Finalizações para marcar gol: 3.1 x 9.8 Finalizações para sofrer gol: 18.0 x 9.9 Posse de bola: 54.0% x 54.6% Gols esperados (xG): 1.90 x 1.18

*Números de média por jogo

Outro dado interessante é que o Vasco voltou a ter um saldo de gols positivo no campeonato, algo que não acontecia desde a estreia contra o Santos. A última vez que o Gigante da Colina finalizou o campeonato com um saldo positivo foi em 2012, quando terminou na quinta posição com um gol de saldo.

Ingressos de Vasco e Corinthians estão à venda: veja preços e onde comprar

No Brasileirão, embora esteja na 16ª colocação, o Vasco possui o quarto melhor ataque da competição, empatado com o Bahia, que também marcou 25 gols. O Gigante da Colina também é o time que mais marcou fora de casa, com 15 gols.

O campo do Morumbis também parece favorecer Philippe Coutinho, que teve uma ótima atuação contra o São Paulo e repetiu o feito diante do Santos, marcando dois gols.

Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Coutinho comemora um dos gols pelo Vasco contra o Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)

Com volta de Vegetti, Diniz ganha 'dor de cabeça' para escalar o Vasco

Apesar das melhores exibições terem sido no Morumbis, na coletiva pós-jogo, Fernando Diniz minimizou a importância do gramado, afirmando que não pretende alterar seu estilo.

- Onde tem grama verde e bola, é o lugar para praticarmos nosso melhor futebol - afirmou o treinador.

Na próxima rodada, o Vasco encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, na quarta-feira, às 19h (de Brasília).