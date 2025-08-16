menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe as lutas do card principal do UFC 319

Evento está sendo realizado em United Center, Chicago

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
22:50
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
Khamzat Chimaev finalmente terá sua oportunidade pelo título em luta contra Dricus Du Plessis neste sábado (16), no UFC 319, em Chicago (EUA). Cinco lutadores brasileiros disputam neste sábado, sendo quatro no card preliminar e um no principal, com Carlos Prates. Acompanhe com o Lance! as lutas do card principal, que começa às 23h (de Brasília).

➡️ Du Plessis x Chimaev: confira card, onde assistir e horário do UFC 319

Acompanhe as lutas do card principal

Após o card preliminar, as principais duelos da noite do UFC 319 tem início agendado para às 23h (de Brasília. O evento promete confrontos cheios de intensidade entre grandes nomes do mundo das lutas.

Tim Elliott x Kai Asakura

Os lutadores são anunciados para a primeira luta do card principal.

Primeiro round
Os segundos iniciais começam praticamente a distância, com o norte-americano tentando golpes com a perna. Asakura se defendia dos chutes de Ellliot e aproveitou as aberturas certas para encaixar boas sequências de socos. Após dois cruzados fortes, Tim parece ter ficado um pouco desnorteado. O japonês encontrava bons espaços na guarda baixa do adversário, que recebeu belo chute no pé do ouvido, e aproveitou para segurar a perna de Asakura e levar o duelo para o chão.

Segundo round
O assalto seguinte começou mais intenso que o primeiro, com poder ofensivo mais ativo de Elliot. Com menor distância entre os oponentes, Asakura entrava alguns diretos efetivos, assim como cruzados certeiros. Do outro lado, o norte-americano tentava levar a luta para o chão, com sucesso um pouco antes do minuto final. A guilhotina foi encaixada nos últimos segundos para dar a vitória sofrida a Tim Elliot.

*EM ATUALIZAÇÃO

Luta principal do UFC 319

Uma das figuras mais polarizadoras do mundo das lutas, Chimaev está invicto com 14 vitórias em 14 lutas até agora como profissional. Desde 2020, quando conquistou duas vitórias em dez dias e encantou o presidente do UFC, Dana White, o desafiante da noite não parou de crescer e hoje é um dos lutadores mais famosos do MMA.

Porém, isso pode mudar na noite deste sábado. Diante de DuPlessis, Chimaev espera seguir traçando um rastro de destruição pelo UFC - o russo nunca perdeu no MMA e teve dificuldades em apenas duas lutas das 14. De resto, dominou seus oponentes.

Do outro lado, Du Plessis defende o cinturão pela terceira vez, desde que conquistou contra Sean Strickland, no UFC 297, em janeiro de 2024, em uma decisão dividida (48-47, 47-48, 48-47). Desde então, o sul-africano superou Israel Adesanya, no UFC 305, por finalização, e Sean Strickland, no UFC 312, por decisão unânime.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA
UFC 319

📆 Data: 16 de agosto de 2025
⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: United Center, Chicago, Illinois, Estados Unidos
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal (a partir das 23h):

Dricus Du Plessis x Khamzat Chimaev - cinturão peso médio
Lerone Murphy x Aaron Pico - peso pena
Geoff Neal x Carlos Prates - peso médio
Jared Cannonier x Michael Venom Page - peso médio
Tim Elliott x Kai Asakura - peso mosca

Card Preliminar (a partir das 21h):

Baisangur Susurkaev x Eric Nolan - peso médio - vitória por finalização no segundo round
Gerald Meerschaert x Michal Oleksiejczuk - peso médio - vitória por nocaute técnico no primeiro round
Jéssica Andrade (BRA) x Loopy Godinez - peso palha feminino - vitória por decisão unânime
Chase Hooper x Alexander Hernandez - peso leve - vitória por nocaute técnico no primeiro round

Preliminares Iniciais (a partir das 19h):

Edson Barboza (BRA) x Drakkar Klose - peso leve - vitória por decisão unânime
Alibi Idiris x Joseph Morales - peso mosca (disputa para título do TUF) - vitória por finalização no segundo round
Karine Silva (BRA) x Dione Barbosa (BRA) - peso mosca feminino - vitória por decisão unânime

