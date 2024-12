Renato Gaúcho justifica recusa ao Vasco: ‘Não era dinheiro’

Renato Gaúcho se manifestou no Maracanã, neste sábado (28), antes da bola rolar para o Jogo das Estrelas, em relação à proposta do Vasco. O técnico justificou a recusa para comandar o Cruz-Maltino. Confira no player acima.

Renato Gaúcho diz quer 'aproveitar a vida' pelos próximos quatro meses (Foto: Reprodução/Vasco)

- Quero agradecer ao Pedro [presidente do Vasco], questão não era dinheiro. Precisava descansar minha cabeça, o ano foi bastante cansativo principalmente por causa da enchente no Rio Grande do Sul. Só nós sabemos o que passamos. Fique feliz com os convites, mas é hora de curtir a família - afirmou Renato Gaúcho.

O ex-técnico do Grêmio também aproveitou para falar que não deve assumir um clube pelo menos nos próximos quatro meses. Segundo Renato Gaúcho, o momento é de curtir a família e a vida. Confira abaixo o que disse o treinador:

ANO DESGASTANTE

- Esse ano de 2024 foi bastante pesado para mim. Desgastante. Não só para mim, mas para o povo do Rio Grande do Sul, principalmente, por causa da enchente. Jogamos um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, praticamente fora do nosso estádio. Longe de nossas famílias e isso nos desgastou bastante. Agora é a hora de descansar, curtir a minha família e os meus amigos. Curtir meu futevôlei, meu cachorro. Descansar um pouco a mente e daqui a pouco a gente está de volta.

E SE TIVER UM CHAMADO DO BOTAFOGO?

- Pelo menos um três, quatro meses eu vou descansar a minha cabeça e a minha mente. Toda proposta que vem eu tenho estudado, mas tenho dado a resposta que o momento não é dinheiro. O momento é descansar a minha mente e curtir a minha família.

