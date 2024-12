Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do técnico Fábio Carille

O técnico Fábio Carille começou o ano com o desafio de reconstruir um Santos recém-rebaixado para a Série B do Brasileirão. Ao olhar o resultado de seu trabalho no Peixe no final da temporada, com um vice-campeonato do Paulistão e o título da Série B, parece que o técnico navegou em águas calmas durante ano, mas, se tem uma coisa que 2024 não deu para Carille, foi tranquilidade. O Lance! relembra agora como foi a temporada do técnico.

Começo com pé direito

O começo do trabalho de Carille no time foi bem avaliado pelos críticos e pela torcida. O elenco, completamente reformulado, conseguiu fazer uma boa campanha no Paulistão, ficando em primeiro no seu grupo e depois avançando pelo mata-mata até chegar à final.

O time ficou com o vice-campeonato, mas o Palmeiras não levou o troféu de maneira fácil. Os comandados de Carille venceram o primeiro jogo por 1 a 0, na Vila Belmiro, mas acabaram sendo derrotados por 2 a 0 na volta, no Allianz Parque.

A atuação do time foi tão positiva que diversos atletas do Santos até apareceram na seleção do campeonato.

Fábio Carille, ainda como treinador do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Turbulência no Brasileirão

O começo da campanha do time na Série B até foi bom, mas bastou uma sequência de quatro derrotas para a situação mudar. A partir desde momento, o cenário para o técnico no Santos nunca mais foi tranquilo. Os resultados ruins coincidiram com um período em que o time fez uma sequência de partidas longe da Vila, sendo algumas delas por escolha da diretoria alvinegra.

Carille ficou incomodado com a situação, assim como os jogadores. Esse foi o primeiro ponto de desgaste da relação do técnico com os diretores do clube.

Em campo, o time até conseguiu se recuperar e voltar ao topo da tabela, mas as atuações do time passaram a ser consideradas burocráticas, incomodando parte da torcida. A pouca utilização dos garotos da base, assim como a de atletas como Miguelito, que não era escalado por Carille, mas que teve ótima atuação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo pela Bolívia, também desagradaram os santistas.

Mas a relação de Carille com a direção e a torcida do Santos azedou mesmo em julho, quando o treinador foi sondado para um possível retorno ao Corinthians e não negou publicamente a possibilidade de fechar com o rival.

A situação ficou tão complicada, que o Peixe chegou a cogitar a troca do técnico ainda durante a disputa da Série B.

Carille conseguiu se manter no cargo, mas era questão de tempo até sua saída do clube. O técnico passou a ser vaiado e xingado em todas as partidas do time na Vila, mesmo quando o resultado do jogo era positivo.

Mas, aos trancos e barrancos, o Santos conseguiu conquistar o título da Série B e garantir o retorno à elite do futebol brasileiro em 2025.

Fábio Carille com a taça de campeão da Série B do Brasileirão pelo Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O adeus

Bastou o time garantir a taça e o acesso, que Fábio Carille foi demitido do cargo. Mais exatamente, um dia após a cerimônia de entrega do troféu. O Santos sequer tinha substituto para assumir o posto, tanto que o treinador do Peixe na última rodada da Série B foi Leandro Zago, comandante do sub-20 do Peixe.

Ao todo, o técnico comandou o Santos em 53 partidas, sendo 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas.

Novas perspectivas para 2025

Mas Carille não ficou muito tempo desempregado. No dia 19 de dezembro, ele foi anunciado como novo técnico do Vasco. Ele assinou um vínculo de um ano com o clube e agora trabalha no planejamento do Cruzmaltino para 2025.