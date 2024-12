A segunda reportagem sobre o elenco do Vasco é sobre os laterais. Ao todo, o Cruz-Maltino contou com cinco jogadores em 2024: Puma Rodríguez, Paulo Henrique, Lucas Piton, Leandrinho e Victor Luís. A regularidade dos jogadores foi a principal marca em meio a um sistema defensivo em que a equipe teve dificuldade para achar o melhor encaixe.

continua após a publicidade

➡️ Fifa The Best 2024: Gui ganha o prêmio de Torcedor do Ano

Lucas Piton foi o destaque do Vasco na lateral. Inclusive, o jogador fez o melhor ano na carreira com seis gols e oito assistências em 52 jogos.

A temporada de Piton foi tão impressionante, que a título de comparação, o lateral fez a mesma quantidade de gols somando os números de Paulo Henrique (1), Puma Rodríguez (2), Leandrinho (2) e Victor Luís (1).

continua após a publicidade

E não foi só Lucas Piton que impressionou. Leandrinho, lateral-esquerdo revelado pelo Vasco, também se mostrou uma grata surpresa. Logo na primeira temporada entre os profissionais, a cria do Cruz-Maltino mostrou que pode render bons frutos. Dos dois gols que foram marcados, um deles foi na estreia.

Por último, no lado esquerdo, Victor Luís foi o lateral do Vasco que menos entrou em campo. No entanto, quando foi solicitado, o veterano correspondeu e deixou uma boa impressão. O clube discute uma renovação de contrato com o atleta.

continua após a publicidade

Pela direita, Paulo Henrique fez uma temporada de destaque. Além disso, foi mais regular em comparação a Puma Rodríguez. Foram 53 jogos do primeiro contra 33 do segundo.

Por outro lado, Puma participou em mais gols do que Paulo Henrique. Foram dois gols e quatro assistências contra um gol e duas assistências. Vale lembrar que o lateral uruguaio atuou como ponta improvisado em diversos jogos na reta final da temporada.

O Vasco conta com uma espinha dorsal para as laterais. Tanto os titulares, quanto os reservas, corresponderam quando foram solicitados. Se nível for mantido em 2025, a tendência é que a posição não dê dor de cabeça.

Leandrinho fez uma temporada promissora pelo Vasco em 2024 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Mais análises sobre o elenco do Vasco de 2024:

➡️ Goleiros do Vasco: Léo Jardim é soberano e não dá espaço para concorrência