Após a impressionante goleada de 6 a 0 sobre o Santos, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), para enfrentar o Juventude, em um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz se depara com uma decisão crucial: trazer de volta o artilheiro Pablo Vegetti, que cumpriu suspensão no último domingo, ou manter David, que brilhou contra os paulistas.

Na ausência do argentino, David aproveitou a chance e se destacou. O jogador, voltou a campo em junho deste ano após sofrer uma lesão no joelho em 2024, foi fundamental no segundo tempo contra o Santos, marcando um golaço e dando duas assistências. Com mais mobilidade e participação, o atacante trouxe uma nova dinâmica ao ataque, aumentando a concorrência interna. Por outro lado, Vegetti, que é o capitão da equipe, é uma referência no jogo aéreo e uma peça chave desde sua chegada, mas tem enfrentado críticas da torcida devido a algumas dificuldades com a bola no pé.

Os números, no entanto, mostram o quão importante é o “Pirata”. Em 2024, ele marcou 23 gols e deu três assistências em 54 jogos. Já em 2025, ele balançou as redes 22 vezes em 40 partidas, quase igualando sua melhor temporada pelo Vasco. Além disso, dos 59 gols do time neste ano, 37% foram feitos por ele. A presença de Vegetti também impacta o desempenho coletivo: com ele, o Vasco tem um aproveitamento de 43% em 40 jogos, enquanto sem o centroavante, esse número cai para 40% em apenas cinco jogos.

Vegetti comemora gol marcado contra o Melgar (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

A decisão de Diniz vai depender da estratégia para o confronto em Caxias do Sul. Se ele optar por Vegetti, terá mais presença na área e força na bola aérea. Se decidir manter David, estará apostando em mais movimentação e fluidez no ataque. A expectativa é que o treinador utilize ambos ao longo da temporada, mas para o jogo contra o Juventude, ele precisará definir quem começará no comando ofensivo do Gigante da Colina.