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Lance! analisa ao vivo a primeira convocação de Ancelotti para a Copa de 2030

Transmissão acompanha convocação e analisa nomes da lista da Seleção Brasileira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 07:00
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A Seleção Brasileira inicia oficialmente, nesta quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF, um novo capítulo em sua caminhada rumo à próxima Copa do Mundo. A partir das 14h, o Lance! fará uma live especial para acompanhar, analisar e debater a primeira convocação de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção.

Comandada por João Vidal, a transmissão terá um time especial diretamente ligado à cobertura da Amarelinha. Nos estúdios, estará Márcio Iannacca, repórter que já esteve em cinco Copas do Mundo e acompanhou de perto o último Mundial, disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Direto da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Márcio Dolzan, com quatro mundiais na bagagem, também participa da live, trazendo as informações e os bastidores da convocação.

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Os dois Márcios estiveram juntos durante a última Copa do Mundo e foram responsáveis por levar ao público do Lance! os detalhes da rotina da Seleção Brasileira durante o Mundial. Agora, novamente lado a lado, eles voltam a analisar os passos da equipe nacional — desta vez, em um momento completamente diferente.

A convocação desta quarta-feira representa o primeiro movimento de Ancelotti pensando no próximo ciclo. Depois da experiência no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, o treinador italiano começa a desenhar a Seleção que terá como grande objetivo a conquista do tão sonhado hexacampeonato.

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E o caminho até lá será longo. A próxima Copa do Mundo será disputada em seis países: Argentina, Paraguai, Uruguai, Marrocos, Espanha e Portugal. Um Mundial diferente, com novos desafios e, para o Brasil, uma missão conhecida: voltar ao topo do futebol mundial.

Quem estará na primeira lista de Ancelotti? Quais jogadores podem ganhar espaço? Quem ficou de fora? E quais serão as primeiras pistas do treinador para a construção da Seleção que buscará o hexa?

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Tudo isso você acompanha na live especial do Lance!, nesta quarta-feira, a partir das 14h. João Vidal, Márcio Iannacca e Márcio Dolzan estarão juntos para analisar cada nome da lista, discutir as escolhas do treinador e trazer os bastidores da convocação.

Não perca! A nova Seleção de Ancelotti começa a ser desenhada, e o Lance! estará lá para contar tudo.

Ancelotti orienta a Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Ancelotti convoca a Seleção nesta quarta (9). Confira a Live do Lance! (Foto: Rafael Ribeiro)
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