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O que sabemos da pré-lista de Ancelotti para a convocação da Seleção

Treinador irá divulgar relação final com 26 nomes nesta quarta-feira

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 12:21
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Ancelotti treina Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
Ancelotti vai convocar 26 jogadores para amistosos com Austrália e índia (Foto: Ira L. Black/AFP)

Carlo Ancelotti fará a primeira convocação da Seleção Brasileira para este novo ciclo de Copa do Mundo nesta quarta-feira (9), a partir das 15h (de Brasília). Ao todo, o técnico irá chamar 26 atletas para dois amistosos com a Austrália (dias 25 e 29) e um com a Índia, em 3 de outubro. O treinador já enviou à Fifa uma relação com cerca de 60 nomes. O Lance! mostra o que já se sabe sobre a pré-lista de Ancelotti.

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O desejo de rejuvenescer a Seleção Brasileira deverá ser colocado em prática já nesta convocação. Entre os nomes da pré-lista, Ancelotti incluiu o goleiro Otávio (20 anos), do Cruzeiro; o zagueiro Vitor Reis (20 anos), do Manchester City; o também zagueiro Zé Lucas (18), do Cruzeiro; e o atacante Allan (22), que deixou o Palmeiras e foi para o City.

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Ancelotti incluiu na pré-lista muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Além de Cruzeiro e Palmeiras, dois atletas que atuam no Flamengo, Samuel Lino e Pedro, também podem ser anunciados nesta quarta. Em compensação, os rubro-negros Léo Pereira e Lucas Paquetá, que estiveram na Copa do Mundo, não foram pré-selecionados para os amistosos. Danilo, que também esteve no Mundial, já tem 35 anos e não faz parte dos planos para a próxima Copa.

Do Corinthians, Hugo Souza, Matheuzinho, André e Breno Bidon foram pré-relacionados. O Cruzeiro também está de sobreaviso quanto a Matheus Pereira e Kaio Jorge. Gabriel Bontempo, do Santos, e Carlos Miguel e Andreas Pereira, do Palmeiras, são outros nomes analisados.

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Kaio Jorge treino da Seleção Brasileira
Kaio Jorge já foi convocado por Ancelotti e está na pré-lista (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Alguns desses nomes já foram testados por Ancelotti desde que ele assumiu a Seleção Brasileira, em maio do ano passado. Kaio Jorge e Andreas Pereira chegaram a entrar em campo, e Hugo Souza esteve cotado até os últimos instantes para integrar o grupo que foi à Copa do Mundo.

A tendência é de que a convocação da Seleção desta quarta-feira confirme novos nomes, mas mantenha uma base já conhecida por Carlo Ancelotti. Apesar de serem apenas os três primeiros amistosos, um deles diante da frágil Índia, o Brasil precisa apresentar bom desempenho após cair ainda nas oitavas de final do Mundial.

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