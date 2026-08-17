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Escalação do Fluminense: Marcão aprova teste contra o Palmeiras

Tricolor joga por uma vitória simples fora de casa para avançar às quartas de final da Libertadores

PorPedro BrandãoEnviado especial
17/08/2026 19:00
Atualizado há 10 minutos
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Thiago Silva orienta jogadores do Fluminense em campo
Thiago Silva orienta jogadores do Fluminense em campo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

MENDOZA (ARG) - O Fluminense tem o jogo mais importante da temporada nesta terça-feira (18), contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores. Marcão, que assumiu o time interinamente após a demissão de Zubeldía, utilizou a partida contra o Palmeiras como teste para o que ia encontrar contra os argentinos e gostou do que viu.

Fluminense desembarca em Mendoza para decisão na Libertadores

O Tricolor encerrou a preparação nesta segunda-feira após treino no estádio do Godoy Cruz, que fica cerca de 1,5 km do Malvinas Argentinas, onde enfrenta a La Lepra. O clima em Mendoza é de frio e vento, cerca de 9°C. Na noite do confronto, o tempo deve ser o mesmo.

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O principal objetivo de Marcão com a escalação é claro: controlar o jogo e evitar que o adversário encontre aquilo que mais gosta, as transições rápidas. Esse foi justamente um dos problemas do Fluminense nos últimos encontros com o Independiente Rivadavia. O time argentino não precisa de longos períodos com a bola para ser perigoso. Prefere recuperar a posse, acelerar rapidamente e explorar os espaços deixados pelo adversário.

Para isso, a grande mudança do novo técnico em relação a Zubeldía é Ganso como maestro da equipe. Marcão justificou a escolha após a vitória contra o Palmeiras.

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— O jogo de hoje estava conectado com o de terça-feira. Entendemos que a gente precisava. Estávamos correndo muito risco nos jogos passados. Comecei com o Ganso porque ele controla o jogo, dita o ritmo. Era o momento de ter um cara que controlasse o jogo, que abaixasse o nível da transição de um lado para o outro — explicou Marcão.

Com isso, o time é o mesmo que venceu o Alviverde, com exceção da zaga. Thiago Silva está de volta, e a única dúvida é em relação ao companheiro dele. Freytes e Millán são os principais candidatos à titularidade, mas retornaram recentemente de lesão. Os dois jogam pelo lado esquerdo. Outro na disputa é Ignácio, que vive bom momento, mas faria Thiago Silva jogar pelo lado esquerdo. Jemmes deve ser opção no banco de reservas.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán (Freytes) e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Soteldo, Canobbio e Hulk.

Ganso comemora gol de pênalti para o Fluminense contra o Bangu (Foto: Alexandre Durão / Zimel Press)
Ganso estará na escalação titular do Fluminense para o duelo de volta contra o Rivadavia (Foto: Alexandre Durão / Zimel Press)

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