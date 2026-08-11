Copa do Brasil: Vitória conhece adversário e chaveamento Embalado por duas viradas, Vitória de Jair Ventura enfrenta o Vasco na Copa do Brasil

Nesta terça-feira (11), foi realizado o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Com a definição, o Vitória descobriu que enfrentará o Vasco da Gama nas quartas de final.

O sorteio do mando de campo garantiu ao Leão o direito de decidir a vaga com a força de sua torcida, no Barradão. A partida de ida será em São Januário, no Rio de Janeiro, e o jogo de volta, em Salvador. As datas-base para os confrontos estão previstas para as semanas de 26 de agosto e 2 de setembro.

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A equipe baiana chega embalada por ter eliminado dois dos três melhores times do Campeonato Brasileiro, ambos com direito a viradas. Na quinta fase da competição, o Vitória despachou o Flamengo — atual campeão do Brasileirão e da Libertadores — após vencer o jogo de volta por 2 a 0, revertendo a vantagem da equipe carioca, que havia vencido por 2 a 1 no Maracanã.

Em seguida, o rubro-negro aplicou outra virada marcante diante do 3º colocado do Brasileirão. Após o revés por 2 a 0 no Sul do país contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, a equipe comandada por Jair Ventura reagiu na capital baiana. Atuando com o apoio de sua torcida, o time não tomou conhecimento do adversário e goleou por 4 a 0, com atuação brilhante do atacante Renê, autor de dois gols.

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Jogadores do Vitoria posam para foto antes na partida contra Athletico-PR no estadio Barradao (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

Caso avance às semifinais do torneio, o Vitória enfrentará o vencedor do clássico paulista entre Palmeiras e Santos. Do outro lado da chave, a Copa do Brasil terá mais dois clássicos estaduais: Internacional x Grêmio e Cruzeiro x Atlético Mineiro.

Chaveamento Copa do Brasil

Lado A da chave

Grêmio x Internacional

Cruzeiro x Atlético-MG

Lado B da chave

Vasco x Vitória

Palmeiras x Santos

Premiação da Copa do Brasil

5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões*

R$ 2 milhões* Oitavas de final: R$ 3 milhões*

R$ 3 milhões* Quartas de final: R$ 4 milhões*

R$ 4 milhões* Semifinal: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Vice-campeão: R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Campeão: R$ 78 milhões

*Premiações já conquistadas pelo Vitória na atual edição

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