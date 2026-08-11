Copa do Brasil: Vitória conhece adversário e chaveamento
Embalado por duas viradas, Vitória de Jair Ventura enfrenta o Vasco na Copa do Brasil
Nesta terça-feira (11), foi realizado o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Com a definição, o Vitória descobriu que enfrentará o Vasco da Gama nas quartas de final.
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O sorteio do mando de campo garantiu ao Leão o direito de decidir a vaga com a força de sua torcida, no Barradão. A partida de ida será em São Januário, no Rio de Janeiro, e o jogo de volta, em Salvador. As datas-base para os confrontos estão previstas para as semanas de 26 de agosto e 2 de setembro.
A equipe baiana chega embalada por ter eliminado dois dos três melhores times do Campeonato Brasileiro, ambos com direito a viradas. Na quinta fase da competição, o Vitória despachou o Flamengo — atual campeão do Brasileirão e da Libertadores — após vencer o jogo de volta por 2 a 0, revertendo a vantagem da equipe carioca, que havia vencido por 2 a 1 no Maracanã.
Em seguida, o rubro-negro aplicou outra virada marcante diante do 3º colocado do Brasileirão. Após o revés por 2 a 0 no Sul do país contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, a equipe comandada por Jair Ventura reagiu na capital baiana. Atuando com o apoio de sua torcida, o time não tomou conhecimento do adversário e goleou por 4 a 0, com atuação brilhante do atacante Renê, autor de dois gols.
Caso avance às semifinais do torneio, o Vitória enfrentará o vencedor do clássico paulista entre Palmeiras e Santos. Do outro lado da chave, a Copa do Brasil terá mais dois clássicos estaduais: Internacional x Grêmio e Cruzeiro x Atlético Mineiro.
Chaveamento Copa do Brasil
Lado A da chave
- Grêmio x Internacional
- Cruzeiro x Atlético-MG
Lado B da chave
- Vasco x Vitória
- Palmeiras x Santos
Premiação da Copa do Brasil
- 5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões*
- Oitavas de final: R$ 3 milhões*
- Quartas de final: R$ 4 milhões*
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
*Premiações já conquistadas pelo Vitória na atual edição
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