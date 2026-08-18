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Brasileiro renova com clube árabe, ganha cidadania e mira seleção do país

Brasileiro ganha cidadania e sonha com a seleção nos Emirados Árabes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 18:03
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Yuri Matias comemorando, erguendo as mãos segurando a caneleira
Yuri Matias jogador do Ajman (Foto: Divulgação)

O zagueiro Yuri Matias, de 31 anos, renovou contrato com o Ajman, dos Emirados Árabes Unidos, até 2030 e recebeu a cidadania do país. Com a nova condição, o paraibano passa a ser considerado jogador local no futebol dos Emirados, mudança que também beneficia o clube ao liberar uma vaga de estrangeiro no elenco.

A renovação amplia o vínculo de Yuri com o Ajman após uma temporada de destaque. Em 2025/26, o defensor foi titular em 22 das 26 partidas disputadas pela equipe na UAE League e participou da campanha que garantiu a permanência do clube na primeira divisão. O Ajman terminou o campeonato na sétima colocação, com 32 pontos.

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Cidadania abre possibilidade de defender os Emirados

Além do novo contrato, a cidadania representa uma possibilidade para Yuri Matias no futuro: defender a seleção dos Emirados Árabes Unidos.

O zagueiro ainda precisa cumprir o período mínimo de residência e atuação exigido pelas regras do país, de pelo menos cinco anos, para estar apto a defender a seleção. Mesmo assim, a possibilidade já entrou nos planos do jogador.

— É um sonho que passa a fazer parte dos meus objetivos. Sei que ainda tenho um caminho pela frente e que preciso continuar trabalhando, mantendo um bom nível dentro de campo e cumprindo os requisitos para, quem sabe no futuro, ter a oportunidade de defender a seleção dos Emirados Árabes. Vou seguir trabalhando e dando o meu melhor pelo Ajman — afirmou.

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Mudança também beneficia o Ajman

A naturalização também tem impacto direto no planejamento do clube. Como Yuri passa a ser registrado como atleta local, o Ajman ganha uma vaga para inscrever outro jogador estrangeiro no elenco.

— Esse passaporte é importante para mim e também para o clube. Agora sou considerado jogador local, o que abre uma vaga de estrangeiro para o Ajman. É algo que beneficia os dois lados — explicou o defensor.

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Yuri também comemorou a renovação e o reconhecimento recebido pelo trabalho realizado no clube.

— É motivo de muito orgulho e gratidão. Há apenas dois meses eu havia renovado meu contrato para esta temporada e agora Deus me presenteia com mais essa bênção. Só tenho a agradecer e sentir orgulho de todo o percurso que construí até aqui.

Yuri Matias sinalizando com o braço esquerdo aberto
Yuri Matias em ação pelo Ajman (Foto: Divulgação)

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