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Técnico da Champions chama Ancelotti de 'melhor da história'

Manuel Pellegrini cita conquistas do atual treinador da Seleção Brasileira

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 09:39
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Manuel Pellegrini, técnico do Real Bétis
Manuel Pellegrini elogiou trabalho de Carlo Ancelotti ao comentar potencial de Davide no Lille (Foto: Jorge Guerrero/AFP)

Técnico do Bétis, Manuel Pellegrini definiu Carlo Ancelotti como "o melhor técnico da história". O elogio do treinador chileno ao atual comandante da Seleção Brasileira foi feito nessa segunda-feira (7), na véspera do jogo entre Lille x Bétis, pela 1ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League.

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O comentário de Pellegrini foi feito após o técnico ser perguntado sobre Davide Ancelotti, filho de Carlo e que assumiu o Lille nesta temporada. Davide foi por muito tempo auxiliar-técnico do pai, inclusive na Copa do Mundo deste ano. O trabalho no Lille é apenas o segundo como treinador, depois de ele ter comandado o Botafogo no segundo semestre do ano passado.

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— Sobre David Ancelotti, acho que é uma decisão muito importante da parte dele, de se separar do pai. Acho que ele já trabalhou muito com ele, tem muito a aprender com ele. Para mim, ele (Carlo Ancelotti) é o melhor técnico da história, e demonstrou isso ao conquistar a Liga em todas as grandes competições — considerou Manuel Pellegrini.

O técnico do Bétis acrescentou que a experiência acumulada por Davide Ancelotti nos trabalhos com o pai, que atuou em diferentes países, oferece um futuro promissor ao treinador do Lille.

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— Ele (Davide) se separou para seguir a própria carreira, tem a idade certa para fazer isso e certamente será um grande treinador, com uma ideia de futebol parecida com a que tinha com o pai. Ele vem do futebol italiano, vem do futebol brasileiro, vem do futebol alemão. Acompanhou Carlo em todas as equipes anteriores. Então, fico muito feliz por ele e tenho certeza de que será um grande treinador — continuou Pellegrini.

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Carlo Ancelotti com o filho Davide durante a Copa dom Mundo de 2026 (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O técnico do Bétis, contudo, fez uma ressalva: espera que as qualidades de Davide Ancelotti esperem um pouco mais para sobressair:

— Tomara que amanhã (terça) as coisas não deem certo para ele, mas, no restante da carreira, sim, porque ele merece — brincou o treinador chileno.

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