Técnico da Champions chama Ancelotti de 'melhor da história'
Manuel Pellegrini cita conquistas do atual treinador da Seleção Brasileira
Técnico do Bétis, Manuel Pellegrini definiu Carlo Ancelotti como "o melhor técnico da história". O elogio do treinador chileno ao atual comandante da Seleção Brasileira foi feito nessa segunda-feira (7), na véspera do jogo entre Lille x Bétis, pela 1ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League.
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O comentário de Pellegrini foi feito após o técnico ser perguntado sobre Davide Ancelotti, filho de Carlo e que assumiu o Lille nesta temporada. Davide foi por muito tempo auxiliar-técnico do pai, inclusive na Copa do Mundo deste ano. O trabalho no Lille é apenas o segundo como treinador, depois de ele ter comandado o Botafogo no segundo semestre do ano passado.
— Sobre David Ancelotti, acho que é uma decisão muito importante da parte dele, de se separar do pai. Acho que ele já trabalhou muito com ele, tem muito a aprender com ele. Para mim, ele (Carlo Ancelotti) é o melhor técnico da história, e demonstrou isso ao conquistar a Liga em todas as grandes competições — considerou Manuel Pellegrini.
O técnico do Bétis acrescentou que a experiência acumulada por Davide Ancelotti nos trabalhos com o pai, que atuou em diferentes países, oferece um futuro promissor ao treinador do Lille.
— Ele (Davide) se separou para seguir a própria carreira, tem a idade certa para fazer isso e certamente será um grande treinador, com uma ideia de futebol parecida com a que tinha com o pai. Ele vem do futebol italiano, vem do futebol brasileiro, vem do futebol alemão. Acompanhou Carlo em todas as equipes anteriores. Então, fico muito feliz por ele e tenho certeza de que será um grande treinador — continuou Pellegrini.
O técnico do Bétis, contudo, fez uma ressalva: espera que as qualidades de Davide Ancelotti esperem um pouco mais para sobressair:
— Tomara que amanhã (terça) as coisas não deem certo para ele, mas, no restante da carreira, sim, porque ele merece — brincou o treinador chileno.
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