Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Palmeiras perde quando pode, avança na Copa do Brasil e vê Flaco ainda mais protagonista

Alviverde avançou às quartas de final mesmo com derrota por 3 a 2; atacante ampliou vantagem na artilharia da temporada

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
06/08/2026 11:15
Favorite o Lance! no Google
Flaco López, centroavante do Palmeiras, comemora gol na Libertadores
Flaco López, centroavante do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF / Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

O Palmeiras perdeu quando podia na Copa do Brasil. A equipe deixou a Arena Pantanal derrotada por 3 a 2 pelo Fortaleza, no jogo de volta das oitavas de final, mas se apoiou na vantagem construída no confronto de ida para garantir a vaga nas quartas da competição. Apesar do resultado adverso, o time não teve a classificação ameaçada em nenhum momento e aproveitou a partida para dar rodagem ao elenco durante a sequência de compromissos de agosto.

+ Palmeiras bate R$ 30 milhões em premiações após classificação na Copa do Brasil

Embora tenha saído de campo derrotado, o Palmeiras alcançou o principal objetivo da noite: a classificação. Abel Ferreira revelou que havia estabelecido três metas para o confronto. Rodar o elenco e avaliar a condição física de diferentes jogadores foram cumpridas. A vitória, por outro lado, ficou pelo caminho.

continua após a publicidade

- Acho que a responsabilidade é do treinador, em primeiro lugar agradecer o carinho da nossa torcida mesmo na derrota, acho que não tive arte nem engenho para os mobilizar, sabemos da responsabilidade que é representar o Palmeiras, sou o primeiro a dizer que jogamos para ganhar e hoje não entramos com nossa máquina competitiva ligada, demos muito espaço ao adversário - explicou Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

Ao todo, três jogadores formados nas categorias de base iniciaram a partida como titulares: Benedetti e Arthur, na defesa, e Riquelme, no meio de campo. Allan, por sua vez, entrou no segundo tempo após ser preservado pela comissão técnica no início do confronto em razão da sequência de jogos.

continua após a publicidade

Lucas Evangelista e Felipe Anderson, que atualmente ocupam posição de reserva, também ganharam uma oportunidade entre os titulares. No ataque, Flaco López e Vitor Roque formaram a dupla desde o início pela primeira vez desde a retomada do calendário após a pausa para a Copa do Mundo.

Se a rodagem do elenco cumpriu um dos objetivos traçados por Abel Ferreira, a avaliação física de alguns jogadores deixou dúvidas. Um dos casos é o de Vitor Roque, que ainda busca o melhor ritmo de jogo após retornar de cirurgia no tornozelo. O atacante segue distante do desempenho apresentado antes da lesão, ainda não participou de gols desde a retomada do calendário nacional e vê a condição de titular ser colocada em xeque diante da evolução de Ramón Sosa e Mauricio.

continua após a publicidade

- Eu não dou oportunidades a ninguém, eles trabalham para ter oportunidades, (Vitor) Roque tem que trabalhar para merecer oportunidade, o Riquelme, o Giay. O treinador não rodou todos, rodou aqueles que achava que devia e deixou ficar alguma experiência dentro de campo porque os objetivos são muito claros: ganhar títulos. Só que somos o único que faz tudo. Ganha títulos, apostar na formação, valorizar os jogadores, vender os jogadores - detalhou o treinador.

Vitor Roque em Fortaleza x Palmeiras
Vitor Roque em Fortaleza x Palmeiras (Foto: Matheus De Oliveira Pego/Photo Premium/Folhapress)

O protagonista do Palmeiras

Se alguns jogadores ganharam mais minutos na última noite, Flaco López manteve o protagonismo ofensivo da equipe. O atacante voltou a balançar as redes, chegou a 16 gols na temporada e ampliou a vantagem na artilharia do elenco em 2026. Além dos gols, soma oito assistências e participou diretamente de 24 tentos em 38 jogos com a camisa alviverde.

continua após a publicidade

Alvo de clubes do exterior, Flaco López segue como peça inegociável no elenco do Palmeiras e atravessa um de seus melhores momentos desde que chegou ao clube. A boa fase o recolocou entre os convocados da seleção argentina e lhe garantiu vaga entre os 26 escolhidos por Lionel Scaloni para a campanha que terminou com o vice-campeonato da Copa do Mundo.

- Não posso deixar de ter um time forte porque o que pretendemos esse ano é continuar lutando pela conquista de títulos. E você não conquista títulos se desfazendo de seus principais jogadores. Então, nossa prioridade é sempre manter nosso elenco forte - disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

continua após a publicidade

Restam agora dez gols para o atacante superar a marca alcançada em 2025, sua temporada mais artilheira pelo Palmeiras. Com todo o segundo semestre pela frente, o argentino também já ultrapassou seu recorde de assistências em uma única temporada na carreira. Em 2024, distribuiu sete passes para gol em 61 partidas. Neste ano, já soma oito assistências em apenas 38 duelos.

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Antonia em anuncio do Palmeiras de braços cruzados

Futebol Feminino

Palmeiras fecha com ex-Real Madrid Antonia após seis temporadas no futebol espanhol

Há 6 horas
Murilo, zagueiro do Palemiras

Palmeiras

Palmeiras renova com Murilo e avança por novo acordo com Gómez

Há 6 horas
Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras bate R$ 30 milhões em premiações após classificação na Copa do Brasil

Há 15 horas
Abel Ferreira durante coletiva de imprensa no Nubank Parque

Palmeiras

Abel assume culpa por derrota e exalta trabalho do Palmeiras: 'Elenco de 1,4 bi'

Há 21 horas
Vitor Roque em Fortaleza x Palmeiras

Palmeiras

Dê suas notas: avalie os jogadores do Palmeiras na derrota para o Fortaleza

Há 22 horas
Fortaleza e Palmeiras pela Copa do Brasil

Copa do Brasil

Palmeiras perde para o Fortaleza, mas avança às quartas de final da Copa do Brasil

Há 22 horas
Mais LANCE!
Rafael Klein apita Fortaleza x Palmeiras

Decisão da arbitragem em Fortaleza x Palmeiras choca: 'Claríssimo'

Fortaleza e Palmeiras pela Copa do Brasil

Veja os cinco gols de Fortaleza x Palmeiras na Copa do Brasil

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, faz pronunciamento antes de Flamengo x São Paulo

Flamengo x Palmeiras: BAP detalha divergências com Leila e fala sobre relação entre os clubes

Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Escalação: Palmeiras tem retorno da dupla Flaco-Roque na Copa do Brasil

Luis Pacheco - Palmeiras

Palmeiras veta ida de Luis Pacheco à Seleção Brasileira Sub-20 por pedido de Abel Ferreira

Abel Ferreira em Vitória x Palmeiras

Palmeiras encara Fortaleza com apenas dois zagueiros relacionados e diversas baixas

Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

Reforço no caixa na Copa do Brasil sustenta plano de Leila Pereira no Palmeiras

Roberto Carlos no sorteio da Copa do Mundo

Roberto Carlos se declara a rival do Palmeiras após polêmica

Alexander Barboza contra o Fortaleza

Barboza amplia lista de desfalques do Palmeiras para a Copa do Brasil

Santos busca empate contra Chapecoense no final da segunda etapa (Foto: Reprodução Placar)

Sormani pede jogador do Palmeiras na Seleção: 'Vamos lamentar'

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Abel tem possibilidade de rodar elenco do Palmeiras após abrir vantagem na Copa do Brasil

Leila Pereira durante homenagem ao técnico Abel Ferreira por ter alcançado neste ano o posto de treinador com mais títulos na história do Palmeiras.

Palmeiras fecha 1° semestre com déficit e aposta em títulos e vendas para balancear contas

João Costa pela seleção portuguesa

Cruzeiro encaminha contratação de atacante formado no Corinthians e no Palmeiras