Palmeiras perde quando pode, avança na Copa do Brasil e vê Flaco ainda mais protagonista Alviverde avançou às quartas de final mesmo com derrota por 3 a 2; atacante ampliou vantagem na artilharia da temporada

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O Palmeiras perdeu quando podia na Copa do Brasil. A equipe deixou a Arena Pantanal derrotada por 3 a 2 pelo Fortaleza, no jogo de volta das oitavas de final, mas se apoiou na vantagem construída no confronto de ida para garantir a vaga nas quartas da competição. Apesar do resultado adverso, o time não teve a classificação ameaçada em nenhum momento e aproveitou a partida para dar rodagem ao elenco durante a sequência de compromissos de agosto.

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Embora tenha saído de campo derrotado, o Palmeiras alcançou o principal objetivo da noite: a classificação. Abel Ferreira revelou que havia estabelecido três metas para o confronto. Rodar o elenco e avaliar a condição física de diferentes jogadores foram cumpridas. A vitória, por outro lado, ficou pelo caminho.

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- Acho que a responsabilidade é do treinador, em primeiro lugar agradecer o carinho da nossa torcida mesmo na derrota, acho que não tive arte nem engenho para os mobilizar, sabemos da responsabilidade que é representar o Palmeiras, sou o primeiro a dizer que jogamos para ganhar e hoje não entramos com nossa máquina competitiva ligada, demos muito espaço ao adversário - explicou Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

Ao todo, três jogadores formados nas categorias de base iniciaram a partida como titulares: Benedetti e Arthur, na defesa, e Riquelme, no meio de campo. Allan, por sua vez, entrou no segundo tempo após ser preservado pela comissão técnica no início do confronto em razão da sequência de jogos.

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Lucas Evangelista e Felipe Anderson, que atualmente ocupam posição de reserva, também ganharam uma oportunidade entre os titulares. No ataque, Flaco López e Vitor Roque formaram a dupla desde o início pela primeira vez desde a retomada do calendário após a pausa para a Copa do Mundo.

Se a rodagem do elenco cumpriu um dos objetivos traçados por Abel Ferreira, a avaliação física de alguns jogadores deixou dúvidas. Um dos casos é o de Vitor Roque, que ainda busca o melhor ritmo de jogo após retornar de cirurgia no tornozelo. O atacante segue distante do desempenho apresentado antes da lesão, ainda não participou de gols desde a retomada do calendário nacional e vê a condição de titular ser colocada em xeque diante da evolução de Ramón Sosa e Mauricio.

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- Eu não dou oportunidades a ninguém, eles trabalham para ter oportunidades, (Vitor) Roque tem que trabalhar para merecer oportunidade, o Riquelme, o Giay. O treinador não rodou todos, rodou aqueles que achava que devia e deixou ficar alguma experiência dentro de campo porque os objetivos são muito claros: ganhar títulos. Só que somos o único que faz tudo. Ganha títulos, apostar na formação, valorizar os jogadores, vender os jogadores - detalhou o treinador.

Vitor Roque em Fortaleza x Palmeiras (Foto: Matheus De Oliveira Pego/Photo Premium/Folhapress)

O protagonista do Palmeiras

Se alguns jogadores ganharam mais minutos na última noite, Flaco López manteve o protagonismo ofensivo da equipe. O atacante voltou a balançar as redes, chegou a 16 gols na temporada e ampliou a vantagem na artilharia do elenco em 2026. Além dos gols, soma oito assistências e participou diretamente de 24 tentos em 38 jogos com a camisa alviverde.

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Alvo de clubes do exterior, Flaco López segue como peça inegociável no elenco do Palmeiras e atravessa um de seus melhores momentos desde que chegou ao clube. A boa fase o recolocou entre os convocados da seleção argentina e lhe garantiu vaga entre os 26 escolhidos por Lionel Scaloni para a campanha que terminou com o vice-campeonato da Copa do Mundo.

- Não posso deixar de ter um time forte porque o que pretendemos esse ano é continuar lutando pela conquista de títulos. E você não conquista títulos se desfazendo de seus principais jogadores. Então, nossa prioridade é sempre manter nosso elenco forte - disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

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Restam agora dez gols para o atacante superar a marca alcançada em 2025, sua temporada mais artilheira pelo Palmeiras. Com todo o segundo semestre pela frente, o argentino também já ultrapassou seu recorde de assistências em uma única temporada na carreira. Em 2024, distribuiu sete passes para gol em 61 partidas. Neste ano, já soma oito assistências em apenas 38 duelos.

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