Sinner estreia em edição histórica para a Itália no ATP Finals; entenda

Começa, nesta segunda-feira (10), uma página inédita na história do tênis italiano. Pela primeira vez, dois atletas do país disputam o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada, em Turim. São eles Jannik Sinner, vice-líder do ranking, e Lorenzo Musetti, nono.

Enquanto Sinner, que perdeu a liderança do ranking para o espanhol Carlos Alcaraz nesta segunda-feira, defende o título do ano passado, o compatriota disputa o torneio pela primeira vez, graças à desistência do sérvio (e heptacampeão), Novak Djokovic. No sábado, aliás, Musetti foi derrotado, justamente, pelo tenista da Sérvia na final do ATP 250 de Atenas, na Grécia.

E a dupla de italianos entra em quadra nesta segunda: Musetti, às 10h (de Brasília) encara o americano Taylor Fritz (6º, atual vice-campeão). Às 16h, o número 2 do mundo reencontra, pela quarta vez desde agosto, o canadense Felix Auger-Aliassime (8º). Curiosamente, os compatriotas lideram os confrontos diretos contra os rivais desta segunda por 3 a 2. O vice-líder do ranking derrotou o canadense no último dia 2, na final do Masters 1000 de Paris (vídeo abaixo).

Sinner tenta voltar ao topo do ranking

Para Sinner, o bicampeonato também garantirá o retorno ao topo do ranking. No domingo, Alcaraz estreou no ATP Finals com vitória sobre o australiano Alex De Minaur. O espanhol e o tenista da Austrália estão no mesmo grupo (Jimmy Connors) de Musetti e Fritz.



Já Sinner e Aliassime têm a companhia do alemão Alexander Zverev e do americano Ben Shelton no Grupo Bjorn Borg. Neste domingo, o europeu superou o rival por 2 a 0.

Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais.