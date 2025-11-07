Stefani faz história com vaga na decisão do WTA Finals; veja vídeo

A paulistana Luisa Stefani segue escrevendo seu nome na história do tênis brasileiro. Ao lado da húngara Timea Babos, nesta sexta-feira (7), ela se garantiu pela primeira vez na carreira na decisão do WTA Finals, ao superar a forte dupla da letã Jelena Ostapenko e a taiwanesa Su-wei Hsieh, por 6/4 e 7/6 (5), após 1h45m.

- Estou muito orgulhosa de nós, foi uma partida muito dura, de muita luta no placar, um tipo de jogo diferente do que estávamos jogando nos últimos dias, um time diferente, elas têm ritmos e estilos distintos, mas nos mantivemos perto no placar, nos puxamos como um time no torneio todo até aqui, estou muito orgulhosa por ter avançado - celebrou a brasileira,



Medalhista de bronze em Tóquio-2021, ao lado da conterrãnea Laura Pigossi, Stefani é a primeira mulher brasileira a jogar a final do WTA Finals na história. Agora, ela busca melhor campanha que as feitas por Marcelo Melo no ATP Finals. O mineiro foi vice-campeão do Finals em 2014 ao lado do croata Ivan Dodig e em 2017 com o polonês Lukasz Kubot.

Stefani pode também igualar Gustavo Kuerten, único tenista brasileiro campeão do torneio que reúne os melhores da temporada. Guga foi campeão do Finals da ATP, à época intitulada Masters Cup, em 2000, em Lisboa, em uma campanha histórica com vitórias sobre Pete Sampras e Andre Agassi e finalizando o ano como número 1.



Na grande final, Luisa Stefani e Timea Babos aguardam pela dupla vencedora do duelo entre a parceria da tcheca número 1 do mundo, Katerina Siniakova, e a americana Taylor Townsend e a parceria da belga Elise Mertens e a russa Veronika Kudermetova.



Como foi a vitória da dupla de Stefani

O primeiro set foi marcado por muito equilíbrio com as duas duplas jogando bem. A primeira quebra se deu logo no primeiro game de saque da brasileira, que se complicou após dupla-falta e foi quebrada cometendo erro ao bater bola pra fora na paralela.

O jogo seguiu, e Stefani arriscou novamente a pressionar o primeiro serviço da letã e firme em busca da virada, viu Babos dominar na linha de base e após longas trocas confirmar quebra em erro de Ostapenko para fechar o primeiro set.



Na segunda parcial, a brasileira entrou sacando com muita confiança e tentando pressionar as rivais. Hsieh tomou ainda mais a frente de sua parceria e foi pressionando. No quinto game, a taiwanesa tentou minar a confiança da brasileira, que forçou saque aberto em Ostapenko, que forçou bolas em Babos que acabou cometendo o erro não-forçado e cedendo a quebra no quinto game.

A dupla da brasileira não se intimidou e seguiu buscando mais uma virada em sets. No oitavo game, Babos encarou o potente saque aberto de Hsieh, colocou bola em quadra, fez as adversárias jogarem e em duas boas intervenções de Stefani na rede devolveram a quebra em belo voleio.



A disputa seguiu equilibrada e foi para o tiebeak. Ali, a dupla da brasileira abriu 5/2 após duas excelentes intervenções de Luisa na rede com voleio, mas diante da potência de devolução de Ostapenko, a parceria de Stefani viu as duas mini-quebras serem devolvidas e chegou ao match-point em erro da letã na rede e fechou o jogo. Mais um feito inédito na carreira da paulistana.

