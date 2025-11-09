Alcaraz iguala marca de Sinner na estreia no ATP Finals; entenda
Espanhol conquista o 14º triunfo sobre um top 10 na temporada
- Matéria
- Mais Notícias
Em busca de um título inédito, o Carlos Alcaraz largou com vitória, neste domingo (9), no ATP Finals de Turim. O espanhol, número 2 do mundo, superou o australiano Alex de Minaur (7º), por 7/6 e 6/2, na abertura do torneio que reúne os oito melhores da temporada.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Stefani faz história e alcança decisão inédita no WTA Finals
Foi o 14º triunfo do vice-líder do ranking contra um top 10 em 2025, igualando o recorde do italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo. O jovem espanhol, de 22 anos, somou, também, a 68ª vitória em 76 partidas no ano. Caso vença pela primeira vez o troféu em Turim, o número 2 do mundo chegará ao nono título na temporada.
➡️ Análise: João Fonseca chegou com tudo ao circuito em 2025
➡️ Francês que poderia passar João Fonseca perde na estreia
➡️ Qual era o ranking de Guga e Bellucci com a idade de João Fonseca?
Alcaraz e De Minaur estão no Grupo Jimmy Connors, assim como o italiano Lorenzo Musetti (que substitui o sérvio Novak Djokovic) e o americano Taylor Fritz (4º). Já o Grupo Bjorn Borg conta com o Sinner (atual campeão), o alemão Alexander Zverev, o americano Ben Shelton e o canadense Felix Auger-Aliassime. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais do torneio.
Ainda neste domingo, Zverev e Shelton medem forças na cidade italiana.
Na segunda-feira (10), às 10h (de Brasília), Musetti enfrenta Fritz, enquanto, às 16h30, Sinner encaera Aliassime.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias