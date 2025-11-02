menu hamburguer
Sinner atropela Auger-Aliassime e leva o Masters 1000 de Paris

Jannik Sinner conquistou o Masters 1000 neste domingo (02)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago dos Santos Fernandes Gonçalves,
Dia 02/11/2025
13:54
Jannik Sinner venceu o Masters 1000 de Paris 2025 (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
imagem cameraJannik Sinner venceu o Masters 1000 de Paris 2025 (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
O italiano Jannik Sinner conquistou o título do Masters 1000 de Paris ao derrotar o canadense Félix Auger-Aliassime neste domingo (02). O tenista de 24 anos venceu a partida com parciais de 6/4, 7/6 e 7-4 no tie-break, em confronto que durou 1 hora e 52 minutos na capital francesa.

A vitória na final representou o terceiro triunfo do italiano sobre Auger-Aliassime em cinco confrontos diretos. Jannik Sinner demonstrou solidez em seus games de serviço durante toda a partida, conseguindo uma quebra logo no game inicial do primeiro set. No segundo set, a definição ocorreu no tie-break, onde um único mini-break no quinto ponto garantiu a vitória.

Este foi o primeiro título de Masters 1000 conquistado por Sinner desde Xangai no ano passado. Em 2024, ele havia vencido em Miami e Cincinnati, além do seu primeiro troféu desta categoria obtido no Canadá em 2023.

Jannik Sinner falando com Félix Auger-Aliassime após vencer a partida (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
Jannik Sinner falando com Félix Auger-Aliassime após vencer a partida (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Número um do ranking mundial

Com o resultado, Sinner alcançou seu quinto troféu de Masters 1000 na carreira e ultrapassou temporariamente Carlos Alcaraz na liderança do ranking mundial da ATP, abrindo vantagem de 250 pontos sobre o espanhol.

A liderança de Sinner no ranking mundial será breve, durando apenas uma semana. Alcaraz retomará a primeira posição na próxima atualização, quando começar o ATP Finals. O espanhol iniciará o torneio com 11.050 pontos contra 10.000 de Sinner, precisando somar 500 pontos para garantir a posição de número 1 ao final da temporada. No ATP Finals, cada vitória na fase de grupos vale 200 pontos.

Outras conquistas de Sinner

O italiano chegou ao seu 23º título ATP em 32 finais disputadas. Na lista de tenistas em atividade com mais conquistas, ele ocupa a quarta posição, atrás de Alexander Zverev e Carlos Alcaraz (ambos com 24) e Novak Djokovic (100). Na classificação específica de Masters 1000, Djokovic lidera com 40 troféus, seguido por Alcaraz (8), Zverev (7), Medvedev (6), Sinner (5) e Tsitsipas (3).

Sinner tornou-se o quinto jogador neste século a vencer pelo menos cinco dos seis eventos Masters 1000 em quadra dura, faltando-lhe apenas o troféu de Indian Wells. Outros tenistas que alcançaram feito semelhante são Novak Djokovic e Roger Federer (ambos com 6 em 6), Andy Murray e Daniil Medvedev (ambos com 5 em 6, também sem Indian Wells).

A vitória em Paris representa o 26º triunfo consecutivo do italiano em quadras duras cobertas, a sexta maior sequência da história neste tipo de superfície. Esta série teve início em novembro de 2023, durante as finais da Copa Davis.

Jannik Sinner é o grande campeão do Masters 100 de Paris 2025 (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
Jannik Sinner é o grande campeão do Masters 100 de Paris 2025 (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Premiação de Jannik

Pela conquista, Sinner recebeu premiação de 946.610 euros (aproximadamente 6 milhões de reais na cotação atual). Auger-Aliassime, que buscava seu primeiro título de Masters 1000, terminou com o vice-campeonato, repetindo sua campanha em Madri no ano passado. O canadense subirá para a oitava posição no ranking mundial, seu melhor resultado em dois anos e meio, e receberá 516.925 euros (aproximadamente 3 milhões de reais na cotação atual) pela campanha. Além disso, ultrapassou Lorenzo Musetti na corrida para o ATP Finals, assumindo provisoriamente a última vaga para o torneio com vantagem de 160 pontos.

