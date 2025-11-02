Sinner atropela Auger-Aliassime e leva o Masters 1000 de Paris
Jannik Sinner conquistou o Masters 1000 neste domingo (02)
O italiano Jannik Sinner conquistou o título do Masters 1000 de Paris ao derrotar o canadense Félix Auger-Aliassime neste domingo (02). O tenista de 24 anos venceu a partida com parciais de 6/4, 7/6 e 7-4 no tie-break, em confronto que durou 1 hora e 52 minutos na capital francesa.
A vitória na final representou o terceiro triunfo do italiano sobre Auger-Aliassime em cinco confrontos diretos. Jannik Sinner demonstrou solidez em seus games de serviço durante toda a partida, conseguindo uma quebra logo no game inicial do primeiro set. No segundo set, a definição ocorreu no tie-break, onde um único mini-break no quinto ponto garantiu a vitória.
Este foi o primeiro título de Masters 1000 conquistado por Sinner desde Xangai no ano passado. Em 2024, ele havia vencido em Miami e Cincinnati, além do seu primeiro troféu desta categoria obtido no Canadá em 2023.
Número um do ranking mundial
Com o resultado, Sinner alcançou seu quinto troféu de Masters 1000 na carreira e ultrapassou temporariamente Carlos Alcaraz na liderança do ranking mundial da ATP, abrindo vantagem de 250 pontos sobre o espanhol.
A liderança de Sinner no ranking mundial será breve, durando apenas uma semana. Alcaraz retomará a primeira posição na próxima atualização, quando começar o ATP Finals. O espanhol iniciará o torneio com 11.050 pontos contra 10.000 de Sinner, precisando somar 500 pontos para garantir a posição de número 1 ao final da temporada. No ATP Finals, cada vitória na fase de grupos vale 200 pontos.
Outras conquistas de Sinner
O italiano chegou ao seu 23º título ATP em 32 finais disputadas. Na lista de tenistas em atividade com mais conquistas, ele ocupa a quarta posição, atrás de Alexander Zverev e Carlos Alcaraz (ambos com 24) e Novak Djokovic (100). Na classificação específica de Masters 1000, Djokovic lidera com 40 troféus, seguido por Alcaraz (8), Zverev (7), Medvedev (6), Sinner (5) e Tsitsipas (3).
Sinner tornou-se o quinto jogador neste século a vencer pelo menos cinco dos seis eventos Masters 1000 em quadra dura, faltando-lhe apenas o troféu de Indian Wells. Outros tenistas que alcançaram feito semelhante são Novak Djokovic e Roger Federer (ambos com 6 em 6), Andy Murray e Daniil Medvedev (ambos com 5 em 6, também sem Indian Wells).
A vitória em Paris representa o 26º triunfo consecutivo do italiano em quadras duras cobertas, a sexta maior sequência da história neste tipo de superfície. Esta série teve início em novembro de 2023, durante as finais da Copa Davis.
Premiação de Jannik
Pela conquista, Sinner recebeu premiação de 946.610 euros (aproximadamente 6 milhões de reais na cotação atual). Auger-Aliassime, que buscava seu primeiro título de Masters 1000, terminou com o vice-campeonato, repetindo sua campanha em Madri no ano passado. O canadense subirá para a oitava posição no ranking mundial, seu melhor resultado em dois anos e meio, e receberá 516.925 euros (aproximadamente 3 milhões de reais na cotação atual) pela campanha. Além disso, ultrapassou Lorenzo Musetti na corrida para o ATP Finals, assumindo provisoriamente a última vaga para o torneio com vantagem de 160 pontos.
