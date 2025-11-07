João Fonseca projeta duelo contra Alcaraz em Miami: 'Espero que a gente vença'

O fenômeno do tênis brasileiro, João Fonseca, está pronto para mais um desafio. Atual número 24 do Ranking da ATP, o jovem de 19 anos concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (7) para promover o Miami Invitational, um evento de exibição de luxo que será disputado no dia 8 de dezembro de 2025.

A entrevista ocorreu na sala de imprensa do icônico loanDepot park, casa do Miami Marlins, time da Major League Baseball (MLB). O local será palco do primeiro duelo de tênis profissional de sua história, tendo Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, como atração principal.

João Fonseca na dramática vitória sobre o argentino Mariano Navone em Buenos Aires (Divulgação)

Antes mesmo do início das perguntas, o evento anunciou uma grande novidade: a inclusão de um jogo de duplas mistas. João Fonseca formará parceria com a americana Amanda Anisimova (finalista de Grand Slam) para enfrentar a dupla formada por Carlos Alcaraz e a britânica Emma Raducanu (campeã de Grand Slam).

Alcaraz e João Fonseca se enfrentarão no Miami Invitational (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

A partida de duplas ocorrerá entre o jogo de simples feminino (Anisimova x Raducanu) e o esperado confronto de simples masculino (Alcaraz x Fonseca).

Questionado sobre a nova partida, João Fonseca não escondeu o espírito competitivo, mesmo em um evento de exibição.

— Com certeza, haverá muita diversão! Espero que a gente vença, eu e a Amanda. Eu não quero perder, sou competitivo. Então, sim, vai ser muito divertido, mas eu vou jogar sério — ressaltou o brasileiro.

continua após a publicidade

O jovem tenista também falou sobre a honra de dividir a quadra com nomes tão estabelecidos, mesmo sendo ele agora uma das grandes realidades do circuito.

— Primeiramente, é um prazer estar aqui, um prazer poder jogar ao lado desse pessoal… Campeões de Grand Slam (Alcaraz e Raducanu), finalista de Grand Slam (Anisimova)… Eu sou apenas um garoto que está tentando trilhar um caminho e conquistar bons resultados. É um prazer estar aqui, que estádio incrível! Estou muito animado — afirmou.

O carioca relembrou o forte apoio que recebeu no início do ano, durante o Miami Open, e convocou a torcida para o evento de dezembro.

— Temos uma comunidade muito grande de brasileiros, o que vimos no início do ano, no Miami Open, foi incrível. Muitos brasileiros, um grande público e muito barulhento. Espero que eles venham, com certeza estarão aqui fazendo muito barulho. Vai ser muito divertido — disse João Fonseca.

O brasileiro foi perguntado sobre o que diria se, dois anos atrás, alguém lhe contasse que ele estaria, em 2025, jogando uma exibição contra Carlos Alcaraz em Miami.

— Eu não acreditaria, diria que a pessoa não estaria falando a verdade. Eu provavelmente estaria no colégio — brincou o jovem.

— Mas, sim, eu estou muito feliz com o que está acontecendo na minha vida. Foi tudo muito rápido o que aconteceu no último ano e meio. Eu era apenas um garoto, tentando ser um jogador de tênis profissional, jogando Juniors. E, então eu conquistei alguns bons resultados e decidi não ir à universidade, continuei jogando bem… E agora eu estou aqui, 24 do mundo, ganhei um grande torneio há algumas semanas (ATP 500 da Basileia). Então eu estou muito feliz com a forma como a minha carreira está se desenvolvendo. Vamos seguir por mais!