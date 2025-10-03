menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Quem é o tenista belga que vai passar João Fonseca no ranking?

Zizou Bergs conta com abaondono de Casper Ruud em Xangai

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
14:12
O belga Zizou Bergs em partida no ATP e Tóquio (Foto: Philip FONG / AFP)
imagem cameraO belga Zizou Bergs em partida no ATP de Tóquio (Foto: Philip FONG / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Como só volta a jogar no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, que começa dia 13, João Fonseca corre o risco de ser ultrapassado no ranking. Pois o belga Zizou Bergs, atual 44º, de 26 anos, ao avançar, nesta sexta-feira, no Masters 1000 de Xangai, na China, vai passar o brasileiro (43º do mundo), na próxima atualização, justamente no dia 13. O triunfo foi sobre o norueguês Casper Ruud (12º), por 3/6, 7/5, 4/1 e desistência.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Recordista Djokovic tenta quebrar escrita em Masters
➡️ Federer concorre ao Hall da Fama do Tênis
➡️ Alcaraz desiste do Masters 1000 de Xangai

O próximo rival do tenista da Bélgica, em confronto inédito, é o argentino Francisco Cerundolo (21º). Quem avançar garante vaga nas oitavas de final em Xangai.

continua após a publicidade

No entanto, o salto de duas posições de Bergs não implica em nova perda de posição do brasileiro, que caiu de 42º para 43º na última quarta-feira. Isso porque o australiano Alexei Popyrin (40º) perderá, no mínimo, cinco posições quando o ranking for atualizado novamente.

Por outro lado, nomes como o argentino Camilo Ugo Carabelli (45º), o alemão Daniel Altmaier (49º), o português Nuno Borges (51º), em ação em Xangai, seguem na cola de João Fonseca.

continua após a publicidade

Já o húngaro Fabian Marozsan (52º), que também ameaçava o brasileiro no ranking nesta semana, levou a virada do americano Taylor Fritz (4º), por 2/6, 7/6 e 7/6, em Xangai. O tenista dos EUA vem do vice-campeonato do ATP 500 de Tóquio, quando foi superado pelo espanhol Carlos Alcaraz, na terça-feira (30).

João Fonseca tem vitória importante contra Bergs

Curiosamente, foi contra o belga Bergs que o carioca, de 19 anos, conquistou uma de suas vitórias marcantes na atual temporada: sua primeira, na carreira, na grama (vídeo abaixo). A façanha foi na estreia do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, em junho. Na semana seguinte, o número 1 do Brasil debutou em Wimbledon alcançando a terceira rodada, derrubando um tabu de 15 anos sem um tenista do país nessa fase em Londres.

O americano Taylor Fritz venceu o húngaro Fabian Marozsan e ajudou João Fonseca no ranking (Foto: Jade GAO / AFP)
O americano Taylor Fritz venceu o húngaro Fabian Marozsan e ajudou João Fonseca no ranking (Foto: Jade GAO / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias