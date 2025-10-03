Quem é o tenista belga que vai passar João Fonseca no ranking?

Como só volta a jogar no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, que começa dia 13, João Fonseca corre o risco de ser ultrapassado no ranking. Pois o belga Zizou Bergs, atual 44º, de 26 anos, ao avançar, nesta sexta-feira, no Masters 1000 de Xangai, na China, vai passar o brasileiro (43º do mundo), na próxima atualização, justamente no dia 13. O triunfo foi sobre o norueguês Casper Ruud (12º), por 3/6, 7/5, 4/1 e desistência.

continua após a publicidade

➡️ Recordista Djokovic tenta quebrar escrita em Masters

➡️ Federer concorre ao Hall da Fama do Tênis

➡️ Alcaraz desiste do Masters 1000 de Xangai

O próximo rival do tenista da Bélgica, em confronto inédito, é o argentino Francisco Cerundolo (21º). Quem avançar garante vaga nas oitavas de final em Xangai.



continua após a publicidade

No entanto, o salto de duas posições de Bergs não implica em nova perda de posição do brasileiro, que caiu de 42º para 43º na última quarta-feira. Isso porque o australiano Alexei Popyrin (40º) perderá, no mínimo, cinco posições quando o ranking for atualizado novamente.

Por outro lado, nomes como o argentino Camilo Ugo Carabelli (45º), o alemão Daniel Altmaier (49º), o português Nuno Borges (51º), em ação em Xangai, seguem na cola de João Fonseca.

continua após a publicidade

Já o húngaro Fabian Marozsan (52º), que também ameaçava o brasileiro no ranking nesta semana, levou a virada do americano Taylor Fritz (4º), por 2/6, 7/6 e 7/6, em Xangai. O tenista dos EUA vem do vice-campeonato do ATP 500 de Tóquio, quando foi superado pelo espanhol Carlos Alcaraz, na terça-feira (30).

João Fonseca tem vitória importante contra Bergs

Curiosamente, foi contra o belga Bergs que o carioca, de 19 anos, conquistou uma de suas vitórias marcantes na atual temporada: sua primeira, na carreira, na grama (vídeo abaixo). A façanha foi na estreia do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, em junho. Na semana seguinte, o número 1 do Brasil debutou em Wimbledon alcançando a terceira rodada, derrubando um tabu de 15 anos sem um tenista do país nessa fase em Londres.