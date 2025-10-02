Praticamente um ano e 11 meses após seu último título de Masters 1000, o recordista Novak Djokovic começa, nesta sexta, a luta por mais uma conquista desse nível. E o rival do número 5 do mundo, na estreia de Xangai, na China, é um velho conhecido, o croata Marin Cilic, de 37 anos, ex-top 3 atual 94º do ranking. A partida começa às 7h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN.

Desde que foi campeão do Masters 1000 de Paris, em novembro de 2023, seu 40º troféu desse nível, o sérvio jogou apenas mais duas finais em torneios desse porte. O penúltimo foi justamente em Xangai, ano passado, quando perdeu o título para o italiano Jannik Sinner. E o último foi em março de 2025, quando acabou surpreendido, na decisão de Miami, pelo tcheco Jakub Mensik. Aliás, Nole só venceu partidas desse nível, em 2025, na competição americana.

Na atual temporada, além do vice no torneio na Flórida, onde buscava o heptacampeonato, que lhe garantiria um recorde na competição, ultrapassando o anfitrião Andre Agassi, Djokovic soma três derrotas em estreias nesse nível de torneio. A primeira foi para o holandês Botic Van de Zandschulp (85º), em Indian Wells. Depois, também caiu diante do chileno Alejandro Tabilo (32º), em Monte Carlo, e do italiano Matteo Arnaldi (44º), em Madri.

Djokovic leva enorme vantagem no confronto direto

O desta sexta-feira será o 22º duelo entre Djokovic e Cilic, campeão do US Open de 2014. Até hoje, são nada menos que 19 vitórias do sérvio. Nole, aliás, ganhou as últimas seis partidas contra o rival, a mais recente na final de Tel Aviv, em 2022.



Já o último triunfo do croata sobre o maior algoz foi na final do Queen's Club, de Londres, de 2018.

