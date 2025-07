Algoz do anfitrião Jacob Fearnley (51 do mundo), na estreia, João Fonseca joga pela segunda rodada de Wimbledon nesta quarta-feira. O adversário do brasileiro é o americano Jenson Brooksby (de 24 anos e 101º). O duelo é inédito e começaria às 7h (de Brasília), na quadra 12 do Grand Slam britânico, com transmissão da ESPN 2 (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ Atualização: Como está chovendo, e a quadra não tem tetro retrátil, a partida não começa antes das 7h45m.

No último sábado, após furar o qualifying (vencendo dois jogos), o tenista americano, que é autista, perdeu a final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, também na grama, para o compatriota Taylor Fritz (4º), que conquistou o tetracampeonato. Já o holandês vinha embalado pelo título do ATP 250 de Mallorca, na Espanha, também na grama. Brooksby venceu seis partidas, contando com o qualy, no torneio britânico até chegar à decisão.



Vale lembrar que, em Eastbourne, Fritz também derrotara, nas oitavas de final, João Fonseca.

Ex-número 33 do mundo (seu melhor ranking, alcançado em 2022), Brooksby venceu, em 2025, o primeiro ATP da carreira: no saibro de Houston, derrotando o compatriota Frances Tiafoe na decisão. Com o título, o americano pulou da 507ª colocação para o 172º lugar.

O vencedor do jogo entre Brooksby e o brasileiro enfrenta, na terceira rodada, o americano Learner Tien ou o chileno Nicolas Jarry. Enquanto o primeiro eliminou o compatriota Nishesh Basavareddy, o segundo protagonizou a maior zebra do primeiro dia de jogos, desbancando o dinamarquês Holger Rune, oitavo do mundo.



Caso alcance a terceira rodada, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira já vai igualar a campanha de Roland Garros, mês passado, quando parou nessa fase. Até agora, é o maior feito do brasileiro em Grand Slams.



João Fonseca quebra escrita de 1964

O carioca é o segundo mais jovem sul-americano a vencer uma partida no Grand Slam britânico e, também, o mais jovem do país desde 1964 a vencer uma partida em Wimbledon. Naquela temporada, aos 19 anos e 40 dias, o gaúcho Thomaz Koch também estreou com triunfo em Londres.

Com o feito desta segunda, João Fonseca também se tornou o mais jovem desde o bicampeão espanhol Carlos Alcaraz, em 2021, a triunfar no torneio.







