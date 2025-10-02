Depois de abrir mão de seu segundo Masters 1000 na temporada, em Xangai, João Fonseca foi confirmado, nesta quinta-feira (2), no último torneio desse nível no ano, em Paris. Atual 43º do mundo, o carioca, de 19 anos, garantiu a penúltima vaga na chave principal da capital francesa. Será sua primeira participação no torneio.

Disputada no La Defense Arena, a competição vai de 27 de outubro a 2 de novembro.

Antes de desistir do torneio na China, que começou nesta quarta (1º), João Fonseca havia ficado de fora de Monte Carlo, em abril, o primeiro Masters 1000 no saibro de 2025.

Neste ano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, soma seis vitórias em 12 jogos de Masters 1000. Suas melhores campanhas, nesse nível de torneio, foram em Miami, em março, e em Cincinnati, em agosto. Nas duas competições, o número 1 do Brasil alcançou a terceira rodada, perdendo, respectivamente, para o australiano Alex De Minaur e para o qualifier francês Terence Atmane.

A estreia do brasileiro em Masters 1000 foi em 2024, quando, convidado, derrotou, na estreia, o americano Alex Michelsen. E perdeu na rodada seguinte para o britânico Cameron Norrie. Foi o único torneio desse nível que o carioca disputou ano passado.

João Fonseca volta em Bruxelas

Depois de brilhar na Copa Davis, com duas vitórias, incluindo uma sobre Stefanos Tsitsipas, na Grécia, e na Laver Cup, João Fonseca retorna no ATP 250 de Bruxelas. A competição tem início no próximo dia 13.