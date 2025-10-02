Federer concorre com outras grandes lendas ao Hall da Fama do Tênis

O Hall da Fama Internacional de Tênis (ITHF) indicou Roger Federer, Juan Martín del Potro e Svetlana Kuznetsova para integrar a turma de 2026 na categoria de jogadores. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira (1), com votação pública online disponível até 10 de outubro. A instituição reconhece atletas com histórico de conquistas no mais alto nível do tênis mundial.

A categoria de jogador é destinada a tenistas que alcançaram marcos significativos nos circuitos ATP e WTA. O ITHF, sediado nos Estados Unidos, celebra as grandes lendas do esporte através deste processo de reconhecimento.

Federer assiste ao jogo entre o australiano Alex De Minaur e o sérvio Novak Djokovic (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Feitos de Federer

Federer acumulou 20 títulos de Grand Slam durante sua carreira e permaneceu como número um do mundo por 310 semanas, sendo 237 delas consecutivas. O suíço conquistou 103 títulos de simples, o segundo maior número na Era Aberta. Ele recebeu o Prêmio Stefan Edberg de Desportivismo da ATP em 13 ocasiões e foi eleito o tenista favorito dos fãs por 19 anos consecutivos, entre 2003 e 2021.

O tenista suíço também liderou seu país ao título da Copa Davis em 2014 e conquistou o ouro olímpico em duplas nos Jogos de Pequim 2008, ao lado de Stan Wawrinka. Como parte do Team Europe, venceu três títulos consecutivos da Laver Cup de 2017 a 2019.

Conquistas dos concorrentes

Del Potro, por sua vez, acumulou 22 troféus ao longo de sua trajetória, com destaque para o título do US Open em 2009. O argentino emendou 23 vitórias consecutivas em 2008, quando ainda era adolescente, conquistando quatro títulos de simples da ATP naquele ano.

Em 2016, Del Potro teve um ano especial ao liderar a Argentina ao seu primeiro título da Copa Davis e também conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio. Ele terminou 2009 como o mais jovem tenista no top 10 do ranking mundial.

Kuznetsova construiu uma carreira de 15 anos com múltiplos títulos importantes. A russa venceu dois Grand Slams em simples (US Open 2004 e Roland-Garros 2009) e dois em duplas (Aberto da Austrália 2005 e 2012). Ao longo de sua trajetória, somou 18 títulos de simples e 16 em duplas pela WTA.

A tenista russa alcançou a segunda posição no ranking de simples e a terceira em duplas. Representando seu país, ajudou a Rússia a conquistar três títulos da Billie Jean King Cup.

Como funciona a decisão?

Para serem eleitos ao Hall da Fama, os candidatos precisam receber um voto afirmativo de pelo menos 75% do total combinado do resultado do Grupo de Votação Oficial. Os candidatos podem ganhar pontos percentuais de bônus através do Voto dos Fãs.

Os três principais candidatos na votação popular receberão pontos adicionais: o primeiro lugar ganhará três pontos percentuais, o segundo lugar dois pontos percentuais e o terceiro lugar um ponto percentual.

Após a tabulação oficial da cédula do Grupo de Votação, os homenageados da Classe de 2026 e as datas para a Celebração de Indução serão anunciados no final da primavera.