Djokovic bate recorde na estreia do Masters 1000 de Xangai; entenda

Derrotar Marin Cilic está longe de ser uma novidade para Novak Djokovic. Mas o triunfo desta sexta-feira, por 7/6 e 6/4, na estreia do Masters 1000 de Xangai, levou o sérvio, aos 38 anos e 133 dias a mais uma façanha na carreira. Desde o início desse nível de torneio, em 1990, Nole se tornou o mais velho a derrotar um campeão de Grand Slam.



Campeão do US Open de 2014 (o mais importante de seus 21 títulos), Cilic, ex-top 3, atualmente é o 94º do ranking, aos 37 anos. E a derrota desta sexta foi a 20ª em 22 partidas contra Djokovic, que, também, é o recordista de títulos de Masters 1000: 40.

O experiente croata também se tornou o sétimo rival que o sérvio derrota, no mínimo, 20 vezes. Na Era Aberta (desde 1969), Djokovic é o único a vencer mais de cinco adversários em, pelo menos, 20 partidas.

Ao término da partida desta sexta, o ex-número 1 do mundo e atual quinto fez uma dedicatória na câmera do torneio em chinês, para delírio do público local. Na entrevista em quadra, Nole agradeceu o carinho da torcida.



Qualifier desafia Djokovic na próxima rodada

Tetracampeão de Xangai, o experiente sérvio enfrenta, na segunda rodada, o qualifier alemão Yannick Hanfmann, 150º, que surpreendeu o americano Frances Tiafoe (28º), por 6/7, 6/2 e 6/1. Será apenas o segundo duelo entre Djokovic e o rival da Alemanha. O primeiro foi em Genebra, em 2024, nas oitavas de final, com triunfo do ex-número 1 do mundo.

