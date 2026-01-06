Joia do Palmeiras tem lesão no joelho confirmada e deve perder restante da Copinha
Heittor deixou o gramado da Arena Barueri ainda na primeira etapa e teve constatada uma luxação na patela
Atacante e titular da equipe do Palmeiras na estreia da Copinha, Heittor realizou exames e teve constatada uma luxação na patela. Com isso, a tendência é de que o atleta perca o restante da principal competição de base do futebol brasileiro, de acordo com a apuração do Lance!.
O jogador sentiu a região do joelho ainda no primeiro tempo da vitória do Palmeiras sobre o Monte Roraima por 4 a 2, na noite da última segunda-feira (5), deixou o gramado da Arena Barueri de maca e foi substituído por Felipe Teresa.
Havia preocupação de que Heittor tivesse rompido os ligamentos do joelho, o que tiraria o jovem de combate por um período prolongado. Ainda de acordo com a reportagem, a região lesionada segue bastante inchada, o que impede o departamento médico de confirmar uma previsão de retorno no momento.
Com a vitória na estreia, o Palmeiras igualou a pontuação do Remo, mas assumiu a liderança do Grupo 27 devido aos critérios de desempate. A equipe comandada por Lucas Andrade volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Batalhão-TO. Posteriormente, encara o Leão Azul na última rodada da fase de grupos. Todas as partidas serão disputadas na Arena Barueri.
Inscritos do Palmeiras na Copinha
- Goleiros: Aranha (05), Kauan Lima (07) e Luiz Sá (07);
- Zagueiros: Benedetti (06), Luccas Ramon (08), Pimenta (06), Robson (06) e Rocha (05);
- Laterais: André Lucas (06), Arthur (05), João Gabriel (07), Luis Saboia (07);
- Meio-campistas: Coutinho (06), Davi Góes (05), Erick Belé (07), Fabio (05), João Paulo (07), Kauã Lira (07) e Larson (05);
- Atacantes: Antônio Marcos (07), Eduardo (09), Felipe Teresa (06), Halerrandrio (06), Heittor (07), Hugo (06), Juan Gabriel (08), Juliano (08), Riquelme Fillipi (06), Sorriso (05) e Victor Gabriel (06).
