Atacante e titular da equipe do Palmeiras na estreia da Copinha, Heittor realizou exames e teve constatada uma luxação na patela. Com isso, a tendência é de que o atleta perca o restante da principal competição de base do futebol brasileiro, de acordo com a apuração do Lance!.

O jogador sentiu a região do joelho ainda no primeiro tempo da vitória do Palmeiras sobre o Monte Roraima por 4 a 2, na noite da última segunda-feira (5), deixou o gramado da Arena Barueri de maca e foi substituído por Felipe Teresa.

Havia preocupação de que Heittor tivesse rompido os ligamentos do joelho, o que tiraria o jovem de combate por um período prolongado. Ainda de acordo com a reportagem, a região lesionada segue bastante inchada, o que impede o departamento médico de confirmar uma previsão de retorno no momento.

Com a vitória na estreia, o Palmeiras igualou a pontuação do Remo, mas assumiu a liderança do Grupo 27 devido aos critérios de desempate. A equipe comandada por Lucas Andrade volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Batalhão-TO. Posteriormente, encara o Leão Azul na última rodada da fase de grupos. Todas as partidas serão disputadas na Arena Barueri.

Elenco do Palmeiras antes de estreia na Copinha (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

