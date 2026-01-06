menu hamburguer
Palmeiras

Joia do Palmeiras tem lesão no joelho confirmada e deve perder restante da Copinha

Heittor deixou o gramado da Arena Barueri ainda na primeira etapa e teve constatada uma luxação na patela


Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 06/01/2026
17:03
Heittor deixou o gramado da Arena Barueri aos 30 minutos do primeiro tempo após sentir lesão no joelho
Heittor, atacante do Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras)
Atacante e titular da equipe do Palmeiras na estreia da Copinha, Heittor realizou exames e teve constatada uma luxação na patela. Com isso, a tendência é de que o atleta perca o restante da principal competição de base do futebol brasileiro, de acordo com a apuração do Lance!.

O jogador sentiu a região do joelho ainda no primeiro tempo da vitória do Palmeiras sobre o Monte Roraima por 4 a 2, na noite da última segunda-feira (5), deixou o gramado da Arena Barueri de maca e foi substituído por Felipe Teresa.

Havia preocupação de que Heittor tivesse rompido os ligamentos do joelho, o que tiraria o jovem de combate por um período prolongado. Ainda de acordo com a reportagem, a região lesionada segue bastante inchada, o que impede o departamento médico de confirmar uma previsão de retorno no momento.

Com a vitória na estreia, o Palmeiras igualou a pontuação do Remo, mas assumiu a liderança do Grupo 27 devido aos critérios de desempate. A equipe comandada por Lucas Andrade volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Batalhão-TO. Posteriormente, encara o Leão Azul na última rodada da fase de grupos. Todas as partidas serão disputadas na Arena Barueri.

Palmeiras - Copinha 2026
Elenco do Palmeiras antes de estreia na Copinha (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp.

Inscritos do Palmeiras na Copinha

    1.
  1. Goleiros: Aranha (05), Kauan Lima (07) e Luiz Sá (07);
    2. 2.
  2. Zagueiros: Benedetti (06), Luccas Ramon (08), Pimenta (06), Robson (06) e Rocha (05);
    3. 3.
  3. Laterais: André Lucas (06), Arthur (05), João Gabriel (07), Luis Saboia (07);
    4. 4.
  4. Meio-campistas: Coutinho (06), Davi Góes (05), Erick Belé (07), Fabio (05), João Paulo (07), Kauã Lira (07) e Larson (05);
    5. 5.
  5. Atacantes: Antônio Marcos (07), Eduardo (09), Felipe Teresa (06), Halerrandrio (06), Heittor (07), Hugo (06), Juan Gabriel (08), Juliano (08), Riquelme Fillipi (06), Sorriso (05) e Victor Gabriel (06).

