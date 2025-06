João Fonseca estreia em Eastbourne contra Bergs; acompanhe

Nesta segunda-feira, João Fonseca estreia no ATP 250 de Eastbourne. E o adversário do número 1 do Brasil e 57 do mundo é o belga Zizou Bergs, de 26 anos, que acaba de cair uma posição no ranking e está em 50º. O confronto começou às 7h10 (de Brasília), abre a programação da quadra central e tem transmissão da plataforma de streaming Disney+.➡️Clique para assistir no Disney+. O brasileiro perdeu o primeiro set no tiebreak por 10/8.



➡️ Imagens desta sexta no ATP 500 de Londres

continua após a publicidade

➡️ Análise: Alcaraz e Sinner mostraram que o tênis está em ótimas mãos

➡️ Imagens desta sexta no ATP de Halle



Logo no segundo game, o brasileiro salvou o primeiro break da partida. Em seguida, sacando em 1/1 e 15/40, foi o o belga quem salvou dois breaks. Três games depois, sem quebras, João Fonseca sacou e fez 3/3. No sétimo game, o 50º do mundo escapou, de novo, da quebra. Sacando em 4/5, o número 1 do Brasil salvou o primeiro set point. Sem quebras, o carioca sacou e fez 6/6. No desempate, Bergs conquistou o minibreak e sacou em 2/1, mas o brasileiro virou. No 4/4, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira conquistou novo minibreak. Fonseca abriu 6/4, e o rival salvou os dois set points. No 7/6 para o belga, uma bola muito próxima à linha de Bergs precisou ser revisada pelo árbitro. Foi o segundo set point salvo pelo carioca. Sacando em 8/9, o número 1 do Brasil jogou uma direita para fora e perdeu o set.



O nome do rival de João Fonseca é uma homenagem ao apelido do astro francês do futebol Zinedine Zidane. Filho de Koen, executivo da empresa de trens da Bélgica, e da fotógrafa Anne-Mie, Zizou começou no tênis aos três anos.

continua após a publicidade

Durante a infância, os ídolos do tenista belga foram o americano Andy Roddick, ex-número 1 do mundo, e o francês Jo-Wilfried Tsonga, ex-top 5.



Vivendo o melhor ano da carreira, Zizou alcançou suas duas primeiras finais como profissional em 2025. A primeira em janeiro, na quadra rápida do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia. A segunda, há oito dias, na grama do 's-Hertogenbosch, na Holanda. Na primeira, foi derrotado pelo experiente francês Gael Monfils, e, na segunda, pelo canadense Gabriel Diallo.

Uma das curiosidades entre Bergs e o número 1 do Brasil é que ambos conquistaram, contra o russo Andrey Rublev, a única vitória contra top 10 até aqui na temporada. O brasileiro superou o então número 9 do mundo na estreia do Aberto da Austrália (em seu maior triunfo na carreira até agora). Já o belga repetiu a façanha dois meses depois, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, também na quadra rápida.

continua após a publicidade

Assim como o rival belga, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira também alcançou, na atual temporada, a primeira final de ATP. Foi em fevereiro, no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, e o carioca se tornou o mais jovem do país a erguer um troféu desse nível. Na final, a vítima foi o anfitrião Francisco Cerundolo.



João Fonseca tenta desencantar na grama

No inédito embante contra o tenista belga, ainda sem data definida, João Fonseca, eliminado na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, vai em busca da primeira vitória na chave principal de ATP em três torneios na grama. Ano passado, o pupilo do técnico Guilherme Teixera também caiu na primeira rodada na Alemanha. Fora isso, o brasileiro soma apenas duas vitórias em Challenger nesse piso.



Caso derrote Bergs, João Fonseca terá pela frente ninguém menos do que o principal favorito, o americano Taylor Fritz, atual campeão e número 4 do mundo. O tenista dos EUA também triunfou em Eastbourne em 2019 e 2022.

Os últimos campeões de Eastbourne



2009 Rússia Dmitry Tursunov

2010 França Michaël Llodra

2011 Itália Andreas Seppi

2012 EUA Andy Roddick

2013 Espanha Feliciano López

2014 Espanha Feliciano López

2017 Sérvia Novak Djokovic

2018 Alemanha Mischa Zverev

2019 EUA Taylor Fritz

2021 Austrália Alex de Minaur

2022 EUA Taylor Fritz

2023 Argentina Francisco Cerúndolo

2024 EUA Taylor Fritz





➡️ Quadras de Wimbledon prontas para o torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte