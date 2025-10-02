‘Velho’ conhecido de João Fonseca é favorito na Costa do Sauípe

No período de um ano, João Fonseca disputou duas importantes partidas contra Mariano Navone. O brasileiro foi derrotado pelo rival nas quartas de final do Rio Open de 2024, e deu o troco na mesma fase no ATP 250 de Buenos Aires, em 2025. Pois o argentino, atual 86º do mundo, de 24 anos, foi confirmado, nesta quinta-feira (2), como o principal favorito do Sauípe Open, Challenger 125 que acontece na Bahia, de 19 a 26 de outubro.

A derrota para Navone, na edição do ano passado do Rio Open, frustrou o sonho do brasileiro de alcançar sua primeira semifinal de ATP. Naquela semana, aliás, o carioca, então aos 17 anos e 655 do mundo, conquistou suas duas primeiras vitórias em torneio desse nível, contra o francês Arthur Fils (36º) e o chileno (e ex-campeão) Cristian Garin (88º). Com a campanha no Jockey Club, João Fonseca saltou para a 343ª colocação do ranking

João Fonseca salvou dois match-points contra Navone

Já o troco de João Fonseca, em 2025, sobre o rival argentino, veio em grande estilo: salvando dois match-points (vídeo abaixo) e garantindo vaga às semifinais. Duas rodadas depois, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, se tornou, aos 18 anos (e então 99º do mundo), o mais jovem brasileiro a vencer um ATP. A façanha foi sacramentada contra um compatriota de Navone: Francisco Cerundolo (28º).

Além de Navone, o Sauípe Open terá outros três top 100: seus compatriotas Juan Manuel Cerundolo (87º) e Thiago Agustin Tirante (97º), além do americano Emilio Nava (92º).



Monteiro e Wild confirmados

Dois dos principais brasileiros, Thiago Wild (162º) e Thiago Monteiro (174º), também estão confirmados no Sauípe. Outro anfitrião já garantido na chave principal é o goiano Guto Miguel, de 16 anos, convidado da organização.

Já João Fonseca, na semana do Sauípe Open, estará jogando o ATP 500 da Basileia, na Suíça.

Guga e Nadal triunfaram no Sauípe

O Challenger 125 marca o retorno de um torneio da ATP à Costa do Sauípe após 14 anos.

De 2001 a 2011, a Costa do Sauípe sediou o Brasil Open, um ATP 250, que, naquela época, era a maior competição da modalidade no país. Nomes como o ídolo brasileiro Gustavo Kuerten e os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Moyá, entre muitos outros, jogaram o torneio em Sauípe. O bicampeão Guga, aliás, ergueu, em fevereiro de 2004, no Sauípe, o 20º e último título de simples da carreira. Dois anos antes, o ex-número 1 do mundo venceu o Brasil Open pela primeira vez. Nas duas finais, Guga venceu um argentino: Guillermo Coria, em 2002 (em setembro, na quadra rápida), e Agustin Calleri, duas edições depois (em fevereiro, nos saibro).

Então aos 18 anos, Nadal, por sua vez, venceu, no saibro baiano, em fevereiro de 2005, o segundo de seus 92 troféus de simples da carreira. Então 48º do mundo e tido como uma promessa do tênis espanhol naquela época, o Rei do Saibro derrotou, em três sets, o campineiro Ricardo Mello na semifinal. E o título veio com vitória sobre o compatriota Alberto Martin. Pelo feito no Sauípe, Nadal entrou, pela primeira vez, no top 40.

