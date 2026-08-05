Favorito Alexander Zverev cai na estreia em Montreal Número 3 do mundo leva a virada do holandês Tallon Griekspoor (69º do ranking)

Sem o italiano Jannik Sinner, líder do ranking, e o espanhol Carlos Alcaraz, segundo, Alexander Zverev era o principal cabeça de chave do Masters 1000 de Montreal. Mas, nesta quarta-feira, o alemão, número 3 do mundo, decepcionou e se despediu na estreia. Méritos do holandês Tallon Griekspoor (69º), que venceu o favorito, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3), 6/2 e 6/4.

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Foi a primeira partida do tenista alemão desde a derrota para Sinner na final de Wimbledon, há quase um mês. Já em junho, Zverev conquistou o 25º e mais importante título da carreira, em Roland Garros.



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Zverev ganhou o torneio em 2017

No Canadá, o número 1 da Alemanha colecionava 16 vitórias em 22 partidas, com destaque para o título de 2017, em sua segunda participação, quando derrotou, na final, o suíço Roger Federer. Já no ano passado, Zverev caiu na semifinal em Toronto, surpreendido pelo russo Karen Khachanov.

Algoz do alemão nesta quarta, Griekspoor ainda não tinha conquistado vitórias no torneio, em três participações anteriores. Inclusive, o holandês perdeu justamente para Zverev na primeira vez que atuou no torneio, em 2023, em Toronto. Há dois dias, na estreia, o número 69 do mundo despachou o italiano Lorenzo Sonego (88º), por 7/6 e 7/5. Na terceira rodada, a zebra da Holanda aguarda o húngaro Fabian Marozsan (61º) ou o italiano Matteo Arnaldi (35º).

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