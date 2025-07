Há três semanas, João Fonseca desperdiçou um match-point e caiu diante de Flavio Cobolli na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha. Nesta segunda-feira, em Wimbledon, o italiano, de 23 anos e 24 do ranking, confirmou o excelente ano e alcançou seu maior feito em Grand Slams. Ao derrotar o experiente croata Marin Cilic, de 36 anos, 83º do mundo e ex-top 3, por 6/4, 6/4, 6/7 (4) e 7/6 (3), o tenista nascido em Florença alcança as quartas de final de um torneio desse nível pela primeira vez e já garante a entrada no top 20.



- Sempre sonhei em estar aqui, jogar esse torneio, você não pode imaginar minha emoção agora. Sempre quis jogar tênis para esse tipo de torneio, de partida. Estou muito orgulhoso de mim, da minha equipe. Minha família está aqui, meu pai está chorando agora, meu irmão também. É um momento que não posso esquecer. Agora é olhar para a frente, vou jogar numa quadra melhor, acho que, agora, eu mereço - disse Cobolli.





Extremamente rápido em quadra, o tenista de 23 anos fez 11 aces na partida, mas perdeu o terceiro set com uma dupla falta. Na parcial seguinte, o italiano chegou a estar com uma quebra abaixo, quando o rival - que fez 19 aces no jogo - sacou em 4/3.



Disputando o torneio inglês apenas pela segunda vez, Cobolli aguarda, agora, o vencedor do jogo entre o sérvio e heptacampeão, Novak Djokovic (6º), e o australiano Alex De Minaur (11º).



Pela ótima campanha em Wimbledon, Cilic, vice de 2017 em Londres e campeão do US Open de 2014, vai subir 18 posições no ranking, assumindo a 65ª colocação. O experiente croata derrotara, na segunda rodada, o anfitrião Jack Draper, número 4 do mundo.

Dia histórico para a Itália

O triunfo de Cobolli abriu um dia histórico para o tênis italiano, que, pela primeira vez na história, tem três representantes nas oitavas de final de Wimbledon. Além dele, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego jogam nesta segunda.



Líder do ranking, Sinner, de 23 anos, reencontra o experiente búlgaro Grigor Dimitrov, ex-top 10 e atual 21º, de 34 anos, em torno das 12h30 (de Brasília). Será o sexto jogo entre eles, e o tenista da Itália venceu os últimos quatro, o mais recente nas quartas de final de Roland Garros, ano passado.

A princípio, Lorenzo Sonego (47º, de 30 anos) é o italiano que terá mais dificuldades para avançar nesta segunda. Isso porque seu rival será o americano Ben Shelton (10º, de 22 anos), que lidera o confronto direto por 3 a 1. O mais recente confronto entre eles foi na abertura de Roland Garros, vencida pelo americano.

Caso avancem, Sinner e Sonego se enfrentam nas quartas de final.

Nenhum dos três italianos que seguem no torneio já chegaram à decisão. Sinner, em 2023, foi semifinalista, seu melhor resultado, Cobolli nunca tinha alcançado as oitavas, e Sonego tem como melhor resultado as oitavas de 2021.



João Fonseca retorna em Toronto



Em sua primeira participação em Wimbledon, o número 1 do Brasil, João Fonseca, alcançou a terceira rodada, o que vai lhe garantir uma inédita entrada no top 50. Atualmente, João Fonseca é o 54º do mundo.

Antes do Grand Slam britânico, além do revés para Cobolli na Alemanha, o número 1 do Brasil caiu diante do americano e tetracampeão Taylor Fritz nas oitavas de Eastbourne, na Inglaterra.



O brasileiro volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa no dia 27. Será mais uma estreia de João Fonseca na temporada.

O saque é uma das armas de Marin Cilic (Foto: Glyn KIRK / AFP)