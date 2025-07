Veterano derrota, em Wimbledon, maior algoz de João Fonseca no ano

Em 2025, além de Jack Draper, nenhum outro tenista derrotou João Fonseca duas vezes. Pois, nesta quinta-feira, o número quatro do mundo foi surpreendido na segunda rodada de Wimbledon pelo veterano Marin Cilic, de 36 anos e 83 do ranking, por 6/4, 6/3, 1/6 e 6/4, para decepção da maior parte dos torcedores que lotaram a quadra 1. Há 11 anos, no US Open, o croata venceu o mais importante de seus 21 troféus, o único de Grand Slam.



Com o feito desta quinta, Cilic se tornou apenas o primeiro croata, desde 1973, ano do lançamento do ranking, a eliminar top 5 em todos os quatro Slams. Os outros são Aberto da Austrália, Roland Garros e US Open. O campeão do US Open de 2014 também se tornou, aos 36 anos e 275 dias, o terceiro mais velho a derrotar um top 5 em Wimbledon. Antes dele, estão apenas o australiano Ken Rosewall e o suíço e recordista de títulos em Londres, Roger Federer.



Por outro lado, foi a terceira derrota consecutiva de Draper na segunda rodada do Grand Slam britânico, repetindo os tropeços de 2024 e 2022. Há dois anos, o anfitrião não disputou o torneio.



Na atual temporada, a melhor de sua carreira, Draper alcançara as oitavas de final nos dois primeiros Grand Slams: no Aberto da Austrália, em janeiro, e em Roland Garros, em maio. Nesse último, o britânico superou João Fonseca na terceira rodada. Dois meses antes, o tenista inglês levou a melhor sobre o rival na segunda fase do Masters 1000 de Indian Wells, onde conquistou o maior título da carreira.



Vice-campeão de Wimbledon em 2017 e finalista do Aberto da Austrália de 2018, Cilic enfrenta, na terceira rodada, o espanhol Jaumer Munar (55º). No confronto direto, são duas vitórias para o campeão do US Open de 2014.

João Fonseca enfrenta Jarry nesta sexta

Primeiro brasileiro, desde Thomaz Bellucci, em 2010, a chegar à terceira rodada de Wimbledon, João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira (4). O desafio da vez é o chileno Nicolas Jarry (143º, ex-top 16, de 29 anos), em confronto inédito, em torno das 10h (de Brasília). A partida será a terceira da quadra 2, sendo que a primeira começa às 7h (de Brasília) e será um duelo feminino, assim como o segundo.



