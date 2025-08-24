menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

US Open destaca João Fonseca como um dos ‘Homens a Observar’ no torneio

João Fonseca é apontado como um dos destaques do US Open

João Fonseca vibra na vitória na estreia de Cincinnati (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca foi apontado como um dos destaques do US Open (Divulgação)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 24/08/2025
21:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

A ascensão meteórica de João Fonseca no circuito mundial de tênis ganhou um novo e prestigioso capítulo. A organização do US Open, um dos quatro maiores torneios do esporte, indicou o jovem brasileiro de 19 anos como um dos “Men to Watch” (Homens a Observar) na edição de 2025, que se inicia nesta semana em Nova York.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João Fonseca em treino no US Open (Divulgação)
João Fonseca em treino no US Open (Divulgação)

A publicação relembra os feitos notáveis do brasileiro em sua primeira temporada completa no circuito profissional. O impacto de sua estreia em Grand Slams, no Australian Open, é um dos pontos altos, onde "despachou o cabeça de chave nº 9, Andrey Rublev, em sets diretos". O material também cita a campanha empolgante no Masters 1000 de Miami e a chegada à terceira rodada em Roland Garros, consolidando a percepção de que o brasileiro não se intimida com os grandes palcos.

➡️ CazéTV supera Globo e Disney e transmitirá a Copa Davis

"Nem o palco, nem a ocasião intimidam Fonseca", analisa o US Open. "Seu forehand potente precisa ser visto, e ouvido, para ser acreditado, e Fonseca tem o ‘fator X’, frequentemente incentivando seus fãs apaixonados a se fazerem ouvir. Vale a pena conferir seus jogos no US Open deste ano."

continua após a publicidade

O reconhecimento chega em um momento especial para João, que retorna ao local onde conquistou o título juvenil em 2023, um marco que impulsionou sua transição para o profissionalismo. Atualmente ocupando a 44ª posição no ranking da ATP, sua melhor marca na carreira, ele é o brasileiro mais bem ranqueado no circuito.

João Fonseca estreia no US Open contra o sérvio Miomir Kecmanovic

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, considerado uma das maiores promessas de sua geração, faz sua estreia na chave principal do US Open nesta segunda-feira (25) contra o sérvio Miomir Kecmanovic. A partida tem início marcado para 13h30 (horário de Brasília).

continua após a publicidade

Aos 19 anos e já figurando na 44ª posição do ranking mundial da ATP, o brasileiro completa em Nova York sua primeira temporada disputando a chave principal de todos os quatro Grand Slams. Em 2023, ele conquistou o título da categoria juvenil do US Open.

O desafio na estreia não será simples. Miomir Kecmanovic, de 25 anos, ocupa o 45º posto do ranking, indicando um equilíbrio técnico no papel. Este será o primeiro duelo entre os dois.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias