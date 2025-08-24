US Open destaca João Fonseca como um dos ‘Homens a Observar’ no torneio

A ascensão meteórica de João Fonseca no circuito mundial de tênis ganhou um novo e prestigioso capítulo. A organização do US Open, um dos quatro maiores torneios do esporte, indicou o jovem brasileiro de 19 anos como um dos “Men to Watch” (Homens a Observar) na edição de 2025, que se inicia nesta semana em Nova York.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João Fonseca em treino no US Open (Divulgação)

A publicação relembra os feitos notáveis do brasileiro em sua primeira temporada completa no circuito profissional. O impacto de sua estreia em Grand Slams, no Australian Open, é um dos pontos altos, onde "despachou o cabeça de chave nº 9, Andrey Rublev, em sets diretos". O material também cita a campanha empolgante no Masters 1000 de Miami e a chegada à terceira rodada em Roland Garros, consolidando a percepção de que o brasileiro não se intimida com os grandes palcos.

➡️ CazéTV supera Globo e Disney e transmitirá a Copa Davis

"Nem o palco, nem a ocasião intimidam Fonseca", analisa o US Open. "Seu forehand potente precisa ser visto, e ouvido, para ser acreditado, e Fonseca tem o ‘fator X’, frequentemente incentivando seus fãs apaixonados a se fazerem ouvir. Vale a pena conferir seus jogos no US Open deste ano."

continua após a publicidade

O reconhecimento chega em um momento especial para João, que retorna ao local onde conquistou o título juvenil em 2023, um marco que impulsionou sua transição para o profissionalismo. Atualmente ocupando a 44ª posição no ranking da ATP, sua melhor marca na carreira, ele é o brasileiro mais bem ranqueado no circuito.

João Fonseca estreia no US Open contra o sérvio Miomir Kecmanovic

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, considerado uma das maiores promessas de sua geração, faz sua estreia na chave principal do US Open nesta segunda-feira (25) contra o sérvio Miomir Kecmanovic. A partida tem início marcado para 13h30 (horário de Brasília).

continua após a publicidade

Aos 19 anos e já figurando na 44ª posição do ranking mundial da ATP, o brasileiro completa em Nova York sua primeira temporada disputando a chave principal de todos os quatro Grand Slams. Em 2023, ele conquistou o título da categoria juvenil do US Open.

O desafio na estreia não será simples. Miomir Kecmanovic, de 25 anos, ocupa o 45º posto do ranking, indicando um equilíbrio técnico no papel. Este será o primeiro duelo entre os dois.