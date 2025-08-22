Europeus reagem à atuação de brasileiro do Chelsea: ‘Melhor do mundo’

O Chelsea goleou o West Ham por 5 a 1 jogando fora de casa na Premier League, e os europeus foram à loucura com a atuação de um brasileiro na partida. A partida desta sexta-feira (22) é válida pela segunda rodada da competição.

Os brasileiros do Chelsea deram um verdadeiro show no Estádio Olímpico de Londres. Cole Palmer sentiu um incômodo no aquecimento e deu lugar a Estêvão, ex-Palmeiras. O jovem deu uma assistência e foi elogiado na mídia inglesa.

Apesar da grande atuação de Estêvão pelos Blues, o destaque da partida foi o atacante João Pedro, criado na base do Fluminense. O brasileiro do Chelsea fez um gol e deu duas assistências na partida, levando os europeus à loucura. Veja abaixo.

João Pedro e Estevão, os brasileiros do Chelsea (Foto: Arquivo pessoal)

Veja reação dos europeus com atuação de João Pedro, brasileiro do Chelsea

Tradução: "João Pedro é o melhor jogador de futebol do mundo. Ele marca, ele dá assistências, ELE É ELE"

Tradução: "João Pedro está lentamente se tornando a melhor contratação da Premier League neste verão"

Tradução: "Não posso ser o único que sente a aura irradiando de João Pedro sempre que ele toca na bola"

Tradução: "João Pedro é o primeiro brasileiro a marcar e dar assistência num jogo de Premier League pelo Chelsea desde Willian, contra o Everton, em março de 2020."

Como foi o jogo?

✍️ Texto: João Pedro Lima

Com show de João Pedro, brasileiro do Chelsea, os Blues atropelaram o West Ham na segunda rodada da Premier League. Estevão, ex-Palmeiras, também foi destaque na mídia inglesa.

A partida começou frenética. Logo aos seis minutos, após erro na saída de bola com Estêvão — que substituiu o lesionado Cole Palmer —, Paquetá ficou com a sobra e partiu em velocidade. Sem opção para o passe, Lucas arriscou de fora da área e acertou um belo chute, com curva, para superar o goleiro Robert Sánchez e abrir o placar para o West Ham.

A vantagem não durou muito, pois, aos 15, em escanteio cobrado por Pedro Neto, Cucurella desviou na primeira trave e João Pedro completou, de cabeça, para empatar o duelo. Na sequência, o West Ham até chegou a desempatar com Füllkrug, mas o gol foi anulado por impedimento de Wan-Bissaka, no início da jogada.

Depois disso, controle total do Chelsea, que chegou a virada aos 23 minutos. Em jogada pela direita, João Pedro cruzou e encontrou Pedro Neto fechando na segunda trave, que, de primeira, marcou o gol da virada dos Blues. Logo depois, após tabelinha com Delap, Estêvão invadiu a área do West Ham e rolou para Enzo Fernández marcar o terceiro gol no duelo londrino.

Após o terceiro gol, alguns torcedores insatisfeitos com a fase do West Ham deixaram o Estádio Olímpico de Londres. No restante da primeira etapa, o Chelsea seguiu com o controle da posse, mas sem levar perigo.

O Chelsea seguiu melhor e, aos nove minutos, após escanteio de Enzo Fernández, o goleiro Mads Hermansen não conseguiu concluir a defesa e sobrou nos pés de Caicedo, que completou para o gol e marcou o quarto. Não demorou muito e veio o quinto, com Trevoh Chalobah, que aproveitou confusão na área em outro escanteio e balançou as redes do West Ham.

No decorrer da partida, os Hammers se atiraram mais ao ataque, mas sem conseguir diminuir a goleada. O Chelsea apostou nos contra-ataques e quase ampliou com Estêvão, mas foi parado pela defesa. Ao fim, os Blues diminuíram o ritmo até o apito final.