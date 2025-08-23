Cristiano Ronaldo supera Romário e bate recorde mundial no futebol
Atacante marca na final da Supercopa Saudita
Com o gol marcado na final da Supercopa Saudita, Cristiano Ronaldo superou Romário e bateu recorde mundial no futebol. Neste sábado (23), o atleta chegou ao centésimo gol com a camisa do Al-Nassr e se torna o primeiro jogador a marcar mais de 100 gols por quatro clubes diferentes.
Em sua carreira, Cristiano Ronaldo soma 450 gols pelo Real Madrid, 145 gols pelo Manchester United, 101 gols pela Juventus e, agora, 100 gols pelo Al-Nassr. O atacante também soma 138 gols marcados com a camisa de Portugal.
Aos 40 anos, jogador segue na luta para alcançar a marca do milésimo gol, e o português conseguiu se aproximar do feito. Após balançar as redes conta o Al-Ahli, o camisa sete chegou a 939 gols marcados na carreira.
Cristiano Ronaldo supera Romário
Campeão do mundo em 1994, Romário possui mais de 100 gols marcados por três clubes diferentes: Vasco, Flamengo e PSV. O centroavante brasileiro estava empatado com Cristiano Ronaldo, mas o português deixou o baixinho para trás na disputa.
