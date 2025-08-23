menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Cristiano Ronaldo supera Romário e bate recorde mundial no futebol

Atacante marca na final da Supercopa Saudita

Cristiano Ronaldo comemora gol do Al-Nassr sobre o Al-Ahli, na Supercopa Saudita
imagem cameraCristiano Ronaldo comemora gol do Al-Nassr sobre o Al-Ahli, na Supercopa Saudita (Foto: Wun Suen/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
11:37
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com o gol marcado na final da Supercopa Saudita, Cristiano Ronaldo superou Romário e bateu recorde mundial no futebol. Neste sábado (23), o atleta chegou ao centésimo gol com a camisa do Al-Nassr e se torna o primeiro jogador a marcar mais de 100 gols por quatro clubes diferentes.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em sua carreira, Cristiano Ronaldo soma 450 gols pelo Real Madrid, 145 gols pelo Manchester United, 101 gols pela Juventus e, agora, 100 gols pelo Al-Nassr. O atacante também soma 138 gols marcados com a camisa de Portugal.

continua após a publicidade

Aos 40 anos, jogador segue na luta para alcançar a marca do milésimo gol, e o português conseguiu se aproximar do feito. Após balançar as redes conta o Al-Ahli, o camisa sete chegou a 939 gols marcados na carreira.

Cristiano Ronaldo supera Romário

Campeão do mundo em 1994, Romário possui mais de 100 gols marcados por três clubes diferentes: Vasco, Flamengo e PSV. O centroavante brasileiro estava empatado com Cristiano Ronaldo, mas o português deixou o baixinho para trás na disputa.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Cristiano Ronaldo celebra centésimo gol pelo Al-Nassr sobre o Al-Ahli
Cristiano Ronaldo celebra centésimo gol pelo Al-Nassr sobre o Al-Ahli (Foto: Wun Suen/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias