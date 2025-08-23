Europeus reagem a fala de técnico sobre Estêvão: ‘Achou que era o Flamengo’

O Chelsea derrotou o West Ham por 5 a 1, nesta sexta-feira (22), no Estádio Olímpico, em Londres (ING), pela segunda rodada da Premier League. Estêvão foi titular após Cole Palmer sentir lesão no aquecimento. Durante a coletiva de imprensa, o técnico Enzo Maresca avaliou o desempenho do jovem e, na repercussão europeia, sobrou até para o Flamengo.

continua após a publicidade

Logo no começo da partida, Estêvão perdeu a bola e gerou contra-ataque para o West Ham, que abriu o placar com Lucas Paquetá, ex-Flamengo. Porém, apesar do erro, o jovem se recuperou e fez uma grande partida, sendo eleito craque do jogo. Com elogios e crítica, o técnico Enzo Maresca avaliou o jogo da promessa após o apito final.

➡️Fala de Filipe Luís, do Flamengo, revolta rivais: ‘Choque de realidade’

- Ele é muito jovem e um jogador fantástico. Estou muito feliz com ele, mas ele também tem que se adaptar porque o gol que sofremos veio dele tentando fazer um drible no meio do campo - declarou Enzo Maresca.

continua após a publicidade

A repercussão na Europa foi muito grande depois da fala de Maresca sobre Estêvão, sobrando até para o Flamengo. Veja abaixo.

Estêvão foi eleito o melhor jogador da partida entre Chelsea e West Ham, pela Premier League (Foto: Divulgação/Chelsea FC)

'Achou que era o Flamengo': a repercussão da fala de Maresca sobre Estêvão

Tradução: "O homem (Estêvão) achou que estava jogando contra o Flamengo."

Tradução: "O Estêvão, quando estava no Palmeiras, sempre teve dificuldades contra o Flamengo, sem gols nem assistências contra eles, e eu acho que nem venceu jogos contra eles."

Tradução: "Sem culpa, ele (Estêvão) vai ficar bem"

Tradução: "Chamando as coisas como elas são… Ele (Estêvão) aprenderá com isso"

Como foi a partida do ex-Palmeiras?

Escalado de última hora, o jovem brasileiro não sentiu o peso da estreia entre os 11 iniciais e entrou na história dos atuais campeões mundiais. O erro de Estêvão gerou o gol de Paquetá, ex-Flamengo, mas fora isso sua partida foi praticamente perfeita.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 34 minutos do primeiro tempo, com vitória parcial do Chelsea por 2 a 1, após tabelinha com Delap, Estêvão invadiu a área do West Ham e rolou para Enzo Fernández marcar o terceiro gol no duelo londrino. Essa assistência do brasileiro entrou para os livros dos Blues, já que ele se tornou o jogador mais jovem da história do clube a dar um passe para gol na Premier League, com 18 anos e 120 dias.