Classificada paras as quartas de final de Wimbledon, Amanda Anisimova chegou a dar uma pausa das quadras em 2023, para cuidar da saúde mental. No domingo, a americana, de 23 anos e 12ª do mundo, não segurou a emoção ao derrotar a tcheca Linda Noskova (27ª), por 6/2, 5/7 e 6/4. Com o feito, a tenista assegura a entrada no top 8.

continua após a publicidade

➡️ Com Sabalenka, imagens deste domingo em Wimbledon



➡️ Com Roger Federer, imagens desta segunda em Wimbledon

➡️ Português quebra protocolo e homenageia Diogo Jota

➡️ Americano fecha jogo em 1 minuto em Wimbledon; vídeo





Anisimova também se tornou a primeira americana a alcançar as quartas de final de Wimbledon em duas edições seguidas desde Serena Williams em 2019.



Neste domingo, a americana chegou a estar perdendo o set decisivo por 3/1, mas virou.

- Apenas continuei me dizendo para, primeiro, acreditar em mim mesma. Depois, tentei elevar meu nível porque senti que estava oscilando. Sabia que teria que continuar lutando se quisesse ter uma chance no terceiro set - celebrou Anisimova, que chega às quartas de final de Wimbledon pela segunda vez.

continua após a publicidade





A jovem americana não jogava Wimbledon desde 2022, justamente quando alcançou as quartas de final, em sua terceira tentativa.

A próxima rival da americana em Wimbledon será a veterana russa Anastasia Pavlyuchenkova (50ª, de 34 anos), que vem de triunfo sobre a anfitriã Sonay Kartal (51ª).

Anisimova busca feito inédito em Wimbledon

Caso vença mais uma partida, Anisimova vai igualar sua melhor campanha de Grand Slams. Em 2019, ela foi semifinalista de Roland Garros.



Em 15 participações anteriores em Wimbledon, Pavlyuchenkova também tem como melhor resultado em Wimbledon as quartas de final. No seu caso, em 2016. Em Slams, o maior feito da russa foi ter chegado à final de Roland Garros de 2021.

continua após a publicidade

Quem avançar do embate entre Anisimova e Pavlyuchenkova faz uma das semifinais contra a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, ou a alemã Laura Siegemund, parceira de duplas da brasileira Bia Haddad.



A russa Anastasia Pavlyuchenkova será a próxima rival da americana Amanda Anisimova. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)