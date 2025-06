Acompanhe: jogo entre João Fonseca e Fritz no ATP de Eastbourn é retomado

Depois da vitória de virada sobre o belga Zizou Bergs (50º do mundo, de 26 anos), na estreia, na segunda-feira, João Fonseca vinha fazendo uma grande partida nesta quarta. Nas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, na grama, o carioca, de 18 anos e 57º do mundo, empatava o duelo com o número 5 do ranking, Taylor Fritz, de 27 anos, tricampeão do torneio, em 1 set a 1, quando a disputa foi interrompida por falta de luz natural . O americano venceu o primeiro set por 6/3, e o carioca reagiu e levou o segundo no tiebreak, por 7/6 (5). A partida será retomada às 8h (de Brasília) desta quinta-feira (26) e tem transmissão da plataforma de streaming Disney+.➡️Clique para assistir no Disney+ ATUALIZAÇÃO: Os tenistas aquecem para retomar a partida; João Fonseca 1 x 1 Taylor Fritz.

continua após a publicidade

➡️ Imagens da primeira vitória de João Fonseca na grama na carreira





Caso confirme a virada, o brasileiro volta à quadra central do torneio britânico em torno das 13h desta quinta, para enfrentar o americano Marcos Giron (46º).

Nesta quarta, Fritz começou o jogo confirmando o serviço e, no game seguinte, quebrou o saque do brasileiro. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira teve um break, salvo pelo rival com um ace, no terceiro game. O americano abriu 3/0. Na sequência, fez 4/1 e 5/2. Sem ter mais o serviço ameaçado, o tricampeão fechou em 6/3 a primeira parcial.

continua após a publicidade

João Fonseca iniciou o segundo set confirmando o saque. Dois games depois, o brasileiro sacou e fez 2/1. Até o 3/3, a parcial seguiu sem quebras. Nesse game, o carioca salvou um break e fez 4/3. Sacando em 4/4, João Fonseca chamou com uma curta o rival para a rede e salvou outro break. Dois games depois, o número 1 do Brasil sacou para fazer 6/5. A parcial foi para o tiebreak. Fritz conquistou um minibreak na abertura, e o brasileiro deu o troco em seguida. Sacando em 1/2, João Fonseca cedeu outro minibreak ao rival, com uma direita para fora. O americano fez 3/1, mas o brasileiro empatou: 3/3. Depois, fez 5/4. Fritz sacou em 5/5, e João Fonseca conquistou novo minibreak. No ponto seguinte, com um erro de direita do oponente para fora, o carioca fechou em 7/5 o tiebreak.

Melhor ranking do brasileiro



De acordo com o ranking ao vivo da ATP, o brasileiro, com o triunfo na primeira rodada, vai subindo três posições no ranking, assumindo o 54º lugar. Se confirmada, será a melhor colocação de João Fonseca até agora na carreira.



Até domingo, Fritz ocupava o quarto lugar do ranking (sua melhor colocação na carreira), mas foi ultrapassado, na segunda, pelo britânico Jack Draper.



➡️ João Fonseca vence ponto espetacular na estreia de Eastbourne

continua após a publicidade

➡️ Imagens da festa de Alcaraz com o novo título em Londres



Curiosamente, o tenista do Reino Unido foi único top 5 que o brasileiro enfrentou até hoje e acabou superado na terceira rodada de Roland Garros, há três semanas.



O potente saque é uma das armas de Fritz. Não por acaso, o californiano está entre os recordistas de aces na temporada: 312, em 32 jogos, na sexta colocação nesse quesito.



Caso surpreenda o favorito americano, João Fonseca vai protagonizar a maior vitória da carreira. Até hoje, seu maior feito foi ter superado, em janeiro, na estreia do Aberto da Austrália, o russo Andrey Rublev (9º).





Rival de João Fonseca foi campeão em Stuttgart, na grama

Neste ano, Fritz soma 21 vitórias em 32 jogos e um título: na grama do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, há duas semanas. Na final, ele derrotou o anfitrião e número 3 do mundo Alexander Zverev, por 6/3 e 7/6. Foi o nono troféu do americano na carreira, o quarto nesse piso.







Comparativos entre as carreiras de Taylor Fritz e de João Fonseca







➡️ Quadras de Wimbledon prontas para o torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte