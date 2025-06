João Fonseca estreia na grama do ATP de Halle; acompanhe

Depois de se tornar o mais jovem brasileiro, desde 1963, a alcançar a terceira rodada de Roland Garros, João Fonseca estreia na grama nesta terça-feira. O adversário do número 1 do Brasil e 57 do mundo, de 18 anos, é o italiano Flavio Cobolli, de 23 e 24º do planeta. O brasileiro vai vencendo por 1 set a 0. A inédita partida, que começou às 8h, vale vaga às oitavas de final do ATP 500 de Halle, na Alemanha. ➡️Clique para assistir no Disney+

Com Alcaraz, imagens do ATP 500 do Queen's Club

João Fonseca tem um dos melhores aproveitamentos do ano; lista

Os dois tenistas confirmaram os saques até o 1 a 1 e, no terceiro game, o italiano salvou os dois primeiros breaks do jogo. No 11º game, João Fonseca teve mais dois breaks e aproveitou o segundo para quebrar o rival. Em seguida, o brasileiro, que não teve o serviço ameaçado na parcial, sacou para fechar o set em 7/5, após 43 minutos.

No segundo game da parcial seguinte, o número 1 do Brasil salvou seu primeiro break na partida, com uma devolução de saque para fora do rival. Sem quebras, Cobolli sacou e fez 3/2.

João Fonseca busca a quinta vitória contra top 30 na temporada



Contra o favorito tenista da Itália, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira busca a quinta vitória contra um top 30 apenas nesta temporada. O primeiro que o tenista carioca derrotou foi o russo Andrey Rublev (9º), na estreia do Aberto da Austrália (9º), em janeiro. Por ora, é o maior feito da carreira do jovem tenista.



No mês seguinte, um triunfo sobre o argentino Francisco Cerundolo (28º) garantiu ao brasileiro seu primeiro título de ATP, em Buenos Aires. Ainda em março, o número 1 do Brasil se vingou do francês Ugo Humbert (20º), na segunda rodada do Masters 1000 de Miami.

Em maio, o mais jovem brasileiro campeão do ATP derrotou outro top 30: o polonês Hubert Hurkacz (28º), na estreia de Roland Garros.



Italiano ganhou dois títulos no saibro no ano



Cobolli venceu, em 2025, ambos no saibro, os dois primeiros troféus da carreira: o ATP 250 de Bucareste e o ATP 500 de Hamburgo. Curiosamente, o italiano vinha de oito derrotas na temporada, até conquistar, na Romênia, o primeiro título da carreira (vídeo abaixo),

João Fonseca disputou o ATP 500 de Halle pela primeira vez em 2024, quando caiu na estreia diante do australiano James Duckworth. Na ocasião, ele era o número 217 do mundo e, um ano depois, já ocupa a 57ª posição.

Cobolli também parou na estreia do torneio alemão no ano passado. Seu algoz foi Hurkacz, campeão do torneio em 2022.

Brasileiro vive a melhor temporada da carreira (Peter Staples/ATP Tour)

Possíveis confrontos

Em caso de vitória na estreia, João Fonseca pode reencontrar o francês Humbert, vigésimo do mundo, ou o canadense Denis Shapovalov.

Em uma eventual terceira rodada, o brasileiro pode duelar com o anfitrião Alexander Zverev, número 3 do mundo e segundo favorito no torneio alemão.

Quadras de Wimbledon prontas para o torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte