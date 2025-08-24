Federer se torna sétimo atleta bilionário da história; veja lista
Suíço entrou para um seleto grupo de esportistas com patrimônio superior a um bilhão de dólares
- Matéria
- Mais Notícias
Roger Federer entrou para a seleta lista de atletas bilionários, segundo levantamento da revista "Forbes" divulgado na última sexta-feira (22). O ex-tenista suíço, referência dentro e fora das quadras, alcançou a marca de US$ 1,1 bilhão em patrimônio, consolidando-se como o sétimo esportista da história a atingir tal feito.
Amigos de infância saem do Pan Júnior com dois ouros no tênis de mesa
Mais Esportes
Radar Olímpico: ginástica rítmica, tênis de mesa e Pan Júnior movimentam semana
Mais Esportes
Tenista do US Open cobra R$ 5 mil por encontros com homens
Fora de Campo
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Grande parte dessa fortuna está ligada à sua participação minoritária na On, empresa suíça de calçados e vestuário esportivo, que se tornou um fenômeno global nos últimos anos. O sucesso comercial da marca elevou significativamente os ganhos do ídolo após a aposentadoria em 2022.
Ao longo da carreira, Federer acumulou cerca de US$ 1 bilhão em contratos de publicidade, patrocínios e parcerias comerciais. Esse desempenho financeiro o manteve, por 16 temporadas seguidas, como o tenista mais bem pago do mundo, reforçando seu status de lenda no esporte e nos negócios.
No ano de 2020, Federer liderou o ranking mundial de rendimentos esportivos, somando aproximadamente US$ 106,3 milhões antes dos descontos fiscais. Nenhum outro atleta, em nenhuma modalidade, conseguiu superar seus ganhos naquele período.
Antes de Federer, apareceram na lista: Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Junior Bridgeman, Ion Țiriac e Tiger Woods.
Carreira de Federer
Roger Federer se despediu das quadras como um dos maiores nomes da história do esporte, acumulando 103 títulos ao longo da carreira, entre eles 20 Grand Slams. O suíço chegou a ser o recordista de conquistas nos principais torneios, marca que mais tarde foi superada por Rafael Nadal e Novak Djokovic.
Foram 318 semanas na liderança do ranking mundial, número que também acabou sendo ultrapassado por Djokovic. Ainda assim, Federer segue com um feito único: o de tenista mais velho a assumir o topo, alcançado em 2018, aos 36 anos.
Em Jogos Olímpicos, o suíço disputou cinco edições e conquistou duas medalhas. Em Pequim 2008, levou o ouro nas duplas, ao lado de Stan Wawrinka, e em Londres 2012, conquistou a prata no torneio de simples.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias