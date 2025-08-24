Federer se torna sétimo atleta bilionário da história; veja lista

Roger Federer entrou para a seleta lista de atletas bilionários, segundo levantamento da revista "Forbes" divulgado na última sexta-feira (22). O ex-tenista suíço, referência dentro e fora das quadras, alcançou a marca de US$ 1,1 bilhão em patrimônio, consolidando-se como o sétimo esportista da história a atingir tal feito.

Grande parte dessa fortuna está ligada à sua participação minoritária na On, empresa suíça de calçados e vestuário esportivo, que se tornou um fenômeno global nos últimos anos. O sucesso comercial da marca elevou significativamente os ganhos do ídolo após a aposentadoria em 2022.

Ao longo da carreira, Federer acumulou cerca de US$ 1 bilhão em contratos de publicidade, patrocínios e parcerias comerciais. Esse desempenho financeiro o manteve, por 16 temporadas seguidas, como o tenista mais bem pago do mundo, reforçando seu status de lenda no esporte e nos negócios.

No ano de 2020, Federer liderou o ranking mundial de rendimentos esportivos, somando aproximadamente US$ 106,3 milhões antes dos descontos fiscais. Nenhum outro atleta, em nenhuma modalidade, conseguiu superar seus ganhos naquele período.

Antes de Federer, apareceram na lista: Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Junior Bridgeman, Ion Țiriac e Tiger Woods.

Roger Federer (Foto: Hector Retamal/AFP)

Carreira de Federer

Roger Federer se despediu das quadras como um dos maiores nomes da história do esporte, acumulando 103 títulos ao longo da carreira, entre eles 20 Grand Slams. O suíço chegou a ser o recordista de conquistas nos principais torneios, marca que mais tarde foi superada por Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Foram 318 semanas na liderança do ranking mundial, número que também acabou sendo ultrapassado por Djokovic. Ainda assim, Federer segue com um feito único: o de tenista mais velho a assumir o topo, alcançado em 2018, aos 36 anos.

Em Jogos Olímpicos, o suíço disputou cinco edições e conquistou duas medalhas. Em Pequim 2008, levou o ouro nas duplas, ao lado de Stan Wawrinka, e em Londres 2012, conquistou a prata no torneio de simples.