CazéTV supera Globo e Disney e transmitirá a Copa Davis

Cazé TV vai transmitir a Copa Davis pelas próximas duas temporadas

João Fonseca na vitória na estreia de Cincinnati (Divulgação)
João Fonseca na vitória na estreia de Cincinnati (Divulgação)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 24/08/2025
20:50
A CazéTV anunciou neste domingo (24) a compra dos direitos de transmissão da Copa Davis, o mais importante torneio de nações do tênis masculino. O acordo, válido já para as próximas duas edições, representa um marco para o canal. O anúncio, foi estrelado pela principal promessa do tênis brasileiro, João Fonseca.

A notícia representa uma mudança significativa no cenário das transmissões de tênis no Brasil, que nos últimos anos teve a Copa Davis exibida em canais por assinatura. Com a chegada da CazéTV, a expectativa é de um alcance muito maior.

O acordo, com duração de dois anos, reforça a aposta do canal na nova e talentosa geração do tênis nacional. A escolha de João Fonseca para ser o rosto do anúncio não foi por acaso: a presença do jovem astro, em ascensão meteórica no circuito, é o principal pilar da CazéTV para popularizar ainda mais a "Copa do Mundo do Tênis" e atrair um novo público para a modalidade.

João Fonseca estreia no US Open nesta segunda-feira

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, considerado uma das maiores promessas de sua geração, faz sua estreia na chave principal do US Open nesta segunda-feira (25) contra o sérvio Miomir Kecmanovic. A partida tem início marcado para 13h30 (horário de Brasília).

Aos 19 anos e já figurando na 44ª posição do ranking mundial da ATP, o brasileiro completa em Nova York sua primeira temporada disputando a chave principal de todos os quatro Grand Slams. Em 2023, ele conquistou o título da categoria juvenil do US Open.

O desafio na estreia não será simples. Miomir Kecmanovic, de 25 anos, ocupa o 45º posto do ranking, indicando um equilíbrio técnico no papel. Este será o primeiro duelo entre os dois.

