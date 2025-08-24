A CazéTV anunciou neste domingo (24) a compra dos direitos de transmissão da Copa Davis, o mais importante torneio de nações do tênis masculino. O acordo, válido já para as próximas duas edições, representa um marco para o canal. O anúncio, foi estrelado pela principal promessa do tênis brasileiro, João Fonseca.

A notícia representa uma mudança significativa no cenário das transmissões de tênis no Brasil, que nos últimos anos teve a Copa Davis exibida em canais por assinatura. Com a chegada da CazéTV, a expectativa é de um alcance muito maior.

João Fonseca vibra na vitória na estreia de Cincinnati (Divulgação)

O acordo, com duração de dois anos, reforça a aposta do canal na nova e talentosa geração do tênis nacional. A escolha de João Fonseca para ser o rosto do anúncio não foi por acaso: a presença do jovem astro, em ascensão meteórica no circuito, é o principal pilar da CazéTV para popularizar ainda mais a "Copa do Mundo do Tênis" e atrair um novo público para a modalidade.

João Fonseca estreia no US Open nesta segunda-feira

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, considerado uma das maiores promessas de sua geração, faz sua estreia na chave principal do US Open nesta segunda-feira (25) contra o sérvio Miomir Kecmanovic. A partida tem início marcado para 13h30 (horário de Brasília).

Aos 19 anos e já figurando na 44ª posição do ranking mundial da ATP, o brasileiro completa em Nova York sua primeira temporada disputando a chave principal de todos os quatro Grand Slams. Em 2023, ele conquistou o título da categoria juvenil do US Open.

O desafio na estreia não será simples. Miomir Kecmanovic, de 25 anos, ocupa o 45º posto do ranking, indicando um equilíbrio técnico no papel. Este será o primeiro duelo entre os dois.