Djokovic estreia domingo no US Open contra freguês de João Fonseca

Sem jogar uma partida oficial desde a derrota na semifinal de Wimbledon, no dia 11 de julho, para Jannik Sinner, Novak Djokovic estreia domingo (24), às 20h (de Brasília), no US Open. Ex-número 1 do mundo e atual sétimo, o sérvio, de 38 anos, que soma 26 vitórias em 35 jogos na temporada, enfrenta anfitrião Learner Tien (48º, de 19 anos), 'velho' conhecido e freguês de João Fonseca.



João Fonseca derrotou rival de Djokovic três vezes

De dezembro a março, o tenista americano perdeu as três vezes que duelou com o numero 1 do Brasil. Duas delas no NextGen Finals, na Arábia Saudita: na fase de grupos e na decisão. Quatro meses depois, na estreia do Masters 1000 de Miami, João Fonseca repetiu a dose (vídeo abaixo).



Djokovic, por sua vez, que jamais duelou com Tien, tenta aumentar seu recorde de Grand Slams (24). E foi, justamente, em Nova York, que o experiente sérvio ergueu o troféu desse nível pela última vez, em 2023. De lá pra cá, Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz venceram todos os sete torneios dessa grandeza. O mais recente em Wimbledon, conquistado pelo italiano.



Ano passado, no US Open, o tetracampeão sérvio (vencedor em 2011, 2015, 2018 e 2023) parou na terceira rodada. Em Slams, desde o último título em Nova York, Djokovic teve como melhor resultado nesse nível de torneio a final de Wimbledon ano passado, quando foi superado por Alcaraz.

Já João Fonseca, que alcançou o melhor ranking da carreira (44º), deve estrear na segunda-feira em Flushing Meadows. O rival será o sérvio Miomir Kecmanovic, em duelo inédito. Na quinta, o brasileiro completou 19 anos.

