No último sábado (5), Novak Djokovic protagonizou uma cena muito fofa após consagrar sua 100º vitória no torneio de Wimbledon. O tenista estreou uma comemoração própria chamada "Pumpa" e revelou que é uma nova tradição com a filha.

Djokovic venceu sua 100º partida no campeonato de Wimbledon, no Reino Unido, e está na briga para se tornar octacampeão. Além dos pontos dramáticos, o momento que marcou a conquista foi a comemoração e interação entre o servo e a filha de sete anos, Tara Djokovic. O tenista celebrou a vitória com uma dança pouco comum.

Após o fim da partida, ao ser questionado sobre o sentido da celebração, Novak revelou que é uma coreografia que se chama "Pumpa", em servo. Nesse momento, a filha do atleta começou a dançar para demonstrar e Djokovic a acompanhou.

Por fim, o tenista confirmou que essa é uma tradição que irá acompanhar ele nos próximos jogos.

—É chamado de "pumpa" na nossa língua e "pump it up" em inglês. É minha música com meus filhos e ela é a craque na coreografia. É uma pequena tradição que temos agora e espero poder continuar vencendo para continuar "pumping". — Explicou Djokovic ao ser questionado.

Veja momento em que Djokovic explica a comemoração

Djokovic vence a 100ª em Wimbledon e ajuda João Fonseca no ranking

João Fonseca e Djokovic, heptacampeão de Wimbledon, nunca se enfrentaram. Mas o ex-líder do ranking, ao conquistar a 100ª vitória em 112 jogos em Londres, neste sábado, ajudou o número 1 do Brasil no ranking. Isso porque o também sérvio Miomir Kecmanovic (49º), derrotado por 6/3, 6/0 e 6/4, era um dos que poderiam ultrapassar o jovem carioca, de 18 anos e 54 do mundo.

Derrotado pelo croata Marin Cilic, o espanhol Jaume Munar (55) era outro que poderia ultrapassar João Fonseca na próxima atualização do ranking, dia 13. Por ora, o jovem brasileiro, que já tem garantida a entrada no top 50, vai alcançando o 47º lugar, seu melhor ranking na carreira.

Dos que ainda podem ultrapassar João Fonseca, só sobraram Cilic, o polonês Kamil Majchrzak, o britânico Cameron Norrie e o chileno Nicolas Jarry, algoz do brasileiro na terceira rodada. Esses dois últimos, aliás, medem forças no domingo.