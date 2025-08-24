João Fonseca estreia no US Open; veja horário e onde assistir
João Fonseca estreia nesta segunda-feira (25) contra o sérvio Kecmanovic
O jovem tenista brasileiro João Fonseca, considerado uma das maiores promessas de sua geração, faz sua estreia na chave principal do US Open nesta segunda-feira (25) contra o sérvio Miomir Kecmanovic. A partida tem início marcado para 13h30 (horário de Brasília). A transmissão será realizada com exclusividade pelos canais ESPN, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Aos 19 anos e já figurando na 44ª posição do ranking mundial da ATP, o brasileiro completa em Nova York sua primeira temporada disputando a chave principal de todos os quatro Grand Slams. Em 2023, ele conquistou o título da categoria juvenil do US Open.
➡️ Buscas por João Fonseca aumentam 700% em plataforma internacional
O desafio na estreia não será simples. Miomir Kecmanovic, de 25 anos, ocupa o 45º posto do ranking, indicando um equilíbrio técnico no papel. Este será o primeiro duelo entre os dois.
João Fonseca projeta estreia do US Open contra sérvio
João Fonseca (44º do mundo, aos 19 anos) vai estrear no US Open contra o sérvio Miomir Kecmanovic, de 25 e atual 45º do ranking. Na última sexta-feira (22), o número 1 do Brasil falou sobre essa partida:
— Acho que vai ser um bom jogo. Já cheguei a treinar com ele, ele é um bom jogador, que pode ganhar de qualquer um, então tenho que ir preparado mentalmente e fisicamente para partir com tudo — previu o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, que fez aniversário na última quinta-feira (21).
Para o mais jovem brasileiro campeão de ATP, façanha alcançada em fevereiro, em Buenos Aires, voltar a Nova York traz sempre ótimas recordações:
— O US Open é um Grand Slam muito especial para mim, muito feliz em estar de volta. É um Slam que, na primeira vez em que joguei, perdi na primeira rodada, mas na segunda, ambas no juvenil, fui campeão. Ano passado disputei o quali já como profissional e agora estou na chave principal, muito feliz em poder estar aqui.
