Onde Assistir

João Fonseca estreia no US Open; veja horário e onde assistir

João Fonseca estreia nesta segunda-feira (25) contra o sérvio Kecmanovic

João Fonseca em foto de arquivo no US Open (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca em foto de arquivo no US Open (Divulgação)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 24/08/2025
17:45
  • Matéria
  Mais Notícias

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, considerado uma das maiores promessas de sua geração, faz sua estreia na chave principal do US Open nesta segunda-feira (25) contra o sérvio Miomir Kecmanovic. A partida tem início marcado para 13h30 (horário de Brasília). A transmissão será realizada com exclusividade pelos canais ESPN, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

João Fonseca na vitória na estreia de Cincinnati (Divulgação)
João Fonseca na vitória na estreia de Cincinnati (Divulgação)

Aos 19 anos e já figurando na 44ª posição do ranking mundial da ATP, o brasileiro completa em Nova York sua primeira temporada disputando a chave principal de todos os quatro Grand Slams. Em 2023, ele conquistou o título da categoria juvenil do US Open.

➡️ Buscas por João Fonseca aumentam 700% em plataforma internacional

O desafio na estreia não será simples. Miomir Kecmanovic, de 25 anos, ocupa o 45º posto do ranking, indicando um equilíbrio técnico no papel. Este será o primeiro duelo entre os dois.

João Fonseca projeta estreia do US Open contra sérvio

João Fonseca (44º do mundo, aos 19 anos) vai estrear no US Open contra o sérvio Miomir Kecmanovic, de 25 e atual 45º do ranking. Na última sexta-feira (22), o número 1 do Brasil falou sobre essa partida:

— Acho que vai ser um bom jogo. Já cheguei a treinar com ele, ele é um bom jogador, que pode ganhar de qualquer um, então tenho que ir preparado mentalmente e fisicamente para partir com tudo — previu o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, que fez aniversário na última quinta-feira (21).

Para o mais jovem brasileiro campeão de ATP, façanha alcançada em fevereiro, em Buenos Aires, voltar a Nova York traz sempre ótimas recordações:

— O US Open é um Grand Slam muito especial para mim, muito feliz em estar de volta. É um Slam que, na primeira vez em que joguei, perdi na primeira rodada, mas na segunda, ambas no juvenil, fui campeão. Ano passado disputei o quali já como profissional e agora estou na chave principal, muito feliz em poder estar aqui.

circulo com pontos dentroTudo sobre

