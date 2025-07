Parceira de Bia Haddad nas duplas, Laura Siegemund fez história neste domingo, nas simples, de Wimbledon. Ao derrotar a lucky loser argentina Solana Sierrra (101º do mundo), a alemã se tornou, aos 37 anos e 118 dias, a mais velha a alcançar sua primeira quartas de final no torneio, na Era Aberta (desde 1969).



➡️ Com Sabalenka, imagens deste domingo em Wimbledon

continua após a publicidade

➡️ Imagens da derrota de João Fonseca para Jarry em Wimbledon

➡️ Português quebra protocolo e homenageia Diogo Jota

➡️ Americano fecha jogo em 1 minuto em Wimbledon; vídeo





Abaixo, detalhes do feito de Siegemund:







Para seguir ainda mais longe, a 104ª do planeta terá que desbancar ninguém menos do que a líder do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka, que despachou a belga Elise Mertens, por6/4 e 7/6.





As campanhas de Laura Siegemund em Slams

Sabalenka busca título inédito em Wimbledon



No confronto direto, são duas vitórias de Sabalenka em dois jogos contra a alemã, ambos em 2019: na quadra rápida da Fed Cup, na Alemanha, e no saibro de Strasburgo, na França.

continua após a publicidade

Em busca de um título inédito, Sabalenka amargou derrota nas duas finais de Grand Slam na temporada, ambas para tenistas americanas: no Aberto da Austrália, em janeiro, e em Roland Garros. Na primeira, foi superada por Madison Keys e, na segunda, por Coco Gauff.

A número 1 do mundo, em Londres, tem como melhores resultados as semifinais de 2023 e de 2021. Ano passado, lesionada, Sabalenka não participou.

continua após a publicidade

Abaixo, todas as campanhasa da líder do ranking e bicampeã do Aberto da Austrália em Grand Slams, antes da edição atual de Wimbledon:





As campanhas de Sabalenka em Slams (Reprodução)